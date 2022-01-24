Пермский депутат предложил ввести новый побор для жителей

Управляющим компаниям не платят за вывоз снега, поэтому они складируют его во дворах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городским властям стоит рассмотреть возможность включения в стоимость жилищных услуг платы за вывоз снега из дворов. Такое мнение высказал депутат пермской гордумы от партии КПРФ Сергей Стенно на заседании думы 25 января, трансляция которого велась онлайн на сайте парламента.

«Люди сегодня не платят за вывоз снега, а это очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому, может быть, имеет смысл включить это в стоимость услуги? Я понимаю, что у нас цены растут и все прочее. Но сегодня мы имеем половинчатое решение: за уборку платят, а за вывоз нет. Это не логично», — заявил Стенно.

С докладом об оценке качества уборки дорог от снега на заседании думы выступил депутат Владимир Плотников. Именно он акцентировал внимание на том, что за вывоз снега из дворов жители не платят. И «некоторые управляющие организации», по его словам, «просто сгребают снег», «а наступит весна, и дворы поплывут». Плотников рассказал, что уже обсуждал тему с профильным вице-мэром Игорем Субботиным, и предложил ему «искать какие-то рычаги влияния на управляющие компании».

Качество уборки улиц депутаты оценили на «четыре». А на заседании гордумы в декабре 2021 года Владимир Плотников предложил не платить подрядчикам за плохую уборку дорог. Глава Перми Алексей Демкин рассказывал, что уровень травматизма на улицах и тротуарах станет одним из KPI для глав районов. В одном из новых районов Перми снег не чистят несколько лет.

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