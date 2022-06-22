Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВКС РФ одним ударом уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия ЛНР взяла в окружение Лисичанск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 июня.
- ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили 500 бойцов ВСУ, укрывавшихся на Николаевском судостроительном заводе «Океан»;
- Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что армия республики ликвидировала группу иностранных наемников. Также он заявил о взятии в окружение Лисичанска;
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод атаковали два беспилотника;
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство хочет возобновить работу завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, важно не терять рабочие места, которые дает предприятие;
- Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал не использовать поставляемое западом вооружение для обстрела российских территорий.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.
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