ВС РФ окружили Лисичанск, «Азовсталь» хотят вернуть к жизни. Главное к вечеру 22 июня

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, бтр, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС РФ одним ударом уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия ЛНР взяла в окружение Лисичанск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 июня.

  • ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили 500 бойцов ВСУ, укрывавшихся на Николаевском судостроительном заводе «Океан»;
  • Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что армия республики ликвидировала группу иностранных наемников. Также он заявил о взятии в окружение Лисичанска;
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод атаковали два беспилотника;
  • Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство хочет возобновить работу завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, важно не терять рабочие места, которые дает предприятие;
  • Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал не использовать поставляемое западом вооружение для обстрела российских территорий.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.

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ВКС РФ одним ударом уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия ЛНР взяла в окружение Лисичанск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 июня. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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