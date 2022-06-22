ВС РФ окружили Лисичанск, «Азовсталь» хотят вернуть к жизни. Главное к вечеру 22 июня 22 июня 2022 в 22:31 Размер текста - 17 + Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВКС РФ одним ударом уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия ЛНР взяла в окружение Лисичанск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 июня. ВКС РФ ударом высокоточных ракет уничтожили 500 бойцов ВСУ, укрывавшихся на Николаевском судостроительном заводе «Океан»;

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что армия республики ликвидировала группу иностранных наемников. Также он заявил о взятии в окружение Лисичанска;

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод атаковали два беспилотника;

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство хочет возобновить работу завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, важно не терять рабочие места, которые дает предприятие;

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал не использовать поставляемое западом вооружение для обстрела российских территорий. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! ВКС РФ одним ударом уничтожили 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), армия ЛНР взяла в окружение Лисичанск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 июня. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ регулярно проводили против мирных жителей Донбасса карательные операции. Глава государства подчеркнул, что растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт. Путин отметил, что оккупация Украины не является целью России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям