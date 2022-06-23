Источник: Куйвашев пошел на хитрость, чтобы выиграть выборы

Голосование за Евгения Куйвашева может пройти при низкой явке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Команда главы Свердловской области Евгения Куйвашева рассчитывает провести предстоящие губернаторские выборы при минимальной явке избирателей. Как сообщили URA.RU два источника во власти, такую модель начинает отрабатывать предвыборный штаб Куйвашева, чтобы обеспечить шефу уверенную победу в первом туре.

Подготовка к осенней кампании ведется командой губернатора с конца прошлого года. Ближайшие соратники Куйвашева в кулуарах транслируют, что у начальника высочайший уровень поддержки и победа в сентябре ему обеспечена. Однако некоторые осведомленные собеседники возражают: рейтинг губернатора ниже, чем его презентуют, и с исходом выборов не все однозначно. Косвенно это подтверждает тот факт, что в команде Куйвашева тайно прорабатывают сценарии, как избежать второго тура.

Одно из решений уже предложено. По данным URA.RU, после ряда консультаций Куйвашев поручил двум администраторам своей кампании — вице-губернатору Олегу Чемезову и кремлевскому политтехнологу Глебу Кузнецову — искусственно занизить общую явку, приведя на участки только лояльных избирателей. «Явку решено максимально сушить. От мэров и директоров предприятий потребуют привести только сторонников [Куйвашева и „Единой России“]», — описал источник в политкругах. Другой инсайдер заявил, что явку действительно хотят засушить, но только в Екатеринбурге.

Схожий сценарий был применен в 2017 году, когда Куйвашев избирался на нынешний срок. Тогда на участки пришли всего 37,3% избирателей, а губернатор выиграл с результатом 62,1%. В других регионах, где активность избирателей была выше, выше были и цифры победителей. Например, пермский губернатор Максим Решетников набрал 82% при явке 42,5%, саратовский глава Валерий Радаев — 74,6% при явке 54,7%, а калининградец Антон Алиханов — 81% при явке 39,3%.

Впрочем, в областной власти представляют и другую версию губернаторской установки. Статусный собеседник в политсреде заявил, что манипуляции с явкой производить не планируют — ее не будут ни сушить, ни разгонять. Оперативно связаться с технологом Кузнецовым URA.RU не удалось, вице-губернатор Чемезов воздержался от комментариев.

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