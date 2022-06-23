«Евровидение-2023» окончательно отказались проводить на Украине

Международный песенный конкурс «Евровидение» не будет проводится на Украине в 2023 году, несмотря на то что страна-победитель, по правилам, должна принимать гостей мероприятия у себя. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Европейского вещательного союза (EBU).
«EBU полностью понимает разочарование, которое вызвало объявление о том, что конкурс песни „Евровидение“ (ESC) 2023 не может быть проведен на Украине, стране-победительнице этого года», — сообщается на сайте. В правилах конкурса указано, что мероприятие может быть перенесено в форс-мажорных ситуациях, добавили авторы.
«Решение было продиктовано обязанностью EBU обеспечить выполнение условий, гарантирующих безопасность и безопасность всех, кто работает и участвует в мероприятии. Планирование мероприятия необходимо начать немедленно в принимающей стране», — разъяснили в организации.
Ранее на официальном сайте Евровидения появилось заявление о том, что Евровидение-2023, скорее всего, будет проводиться в Великобритании, а не на Украине. В 2022 году победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи из Британии посчитали, что итоги «Евровидения» — результат политизации конкурса. Позже президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все для того, чтобы следующее «Евровидение» прошло в Мариуполе.
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