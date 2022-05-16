Британцы жестко раскритиковали итоги «Евровидения». «Парад извращенцев!»

17 мая 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Читатели The Telegraph назвали «Евровидение» парадом извращенцев Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Британское издание The Telegraph опубликовало статью, посвященное итогам международного песенного конкурса «Евровидение-2022». В комментариях читатели портала жестко раскритиковали победу украинской команды, заявив, что конкурс был политизирован и теперь представляет из себя «парад извращенцев». «Это просто парад извращенцев», — в гневе написал пользователь Reginald Hey. Его поддержал MartinFrost, предложив «поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности». Негатив пользователей вызвали результаты песенного конкурса. «Если „Евровидение“ — политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу», — пояснил PhilipBrooks. Меткое описание конкурсу дал Madeleine Richardson, заявив, что его «нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча». В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи соцсетей считают, первое место Украине присудили из жалости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе. О политизации конкурса и очевидности победы Украины заявлял продюсер Иосиф Пригожин. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, посвященное итогам международного песенного конкурса «Евровидение-2022». В комментариях читатели портала жестко раскритиковали победу украинской команды, заявив, что конкурс был политизирован и теперь представляет из себя «парад извращенцев». «Это просто парад извращенцев», — в гневе написал пользователь Reginald Hey. Его поддержал MartinFrost, предложив «поменять формат и превратить конкурс в соревнования по политической популярности». Негатив пользователей вызвали результаты песенного конкурса. «Если „Евровидение“ — политический конкурс, то в этом году это подтвердилось, если учесть, кто оказался на верхушке, равно как и то, кто оказался внизу», — пояснил PhilipBrooks. Меткое описание конкурсу дал Madeleine Richardson, заявив, что его «нужно привязать к стулу, чтобы заставить смотреть это шоу китча». В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи соцсетей считают, первое место Украине присудили из жалости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее «брейк-дансом с кричалками» про завод «Азовсталь» в Мариуполе. О политизации конкурса и очевидности победы Украины заявлял продюсер Иосиф Пригожин.