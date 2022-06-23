Минобороны: ВСУ хотят взорвать детскую больницу Харькова. «Циничные провокации»

24 июня 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Мизинцев доложил, что западные корреспонденты уже прибыли на место для подготовки соответствующих фото- и видеоматериалов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские неонацисты планируют подорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в теракте Россию. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона „Кракен“ и 113 бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — передают Минобороны в Telegram. Он подчеркнул, что Запад планирует широко распространить подобные «циничные провокации» через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские неонацисты планируют подорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в теракте Россию. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона „Кракен“ и 113 бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — передают Минобороны в Telegram. Он подчеркнул, что Запад планирует широко распространить подобные «циничные провокации» через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных.