23 июня 2022

Минобороны: ВСУ хотят взорвать детскую больницу Харькова. «Циничные провокации»

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Третий этаж центра городских практик «Дома Маклецкого». Екатеринбург, кукла, детская больница, медицинские инструменты
Мизинцев доложил, что западные корреспонденты уже прибыли на место для подготовки соответствующих фото- и видеоматериалов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские неонацисты планируют подорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в теракте Россию. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона „Кракен“ и 113 бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — передают Минобороны в Telegram. Он подчеркнул, что Запад планирует широко распространить подобные «циничные провокации» через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных.

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Украинские неонацисты планируют подорвать детскую городскую больницу Харькова, чтобы потом обвинить в теракте Россию. Об этом предупредил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона „Кракен“ и 113 бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом, здание больницы заминировано и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове. Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — передают Минобороны в Telegram. Он подчеркнул, что Запад планирует широко распространить подобные «циничные провокации» через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее Министерство обороны России заявило о планах ВСУ подвергнуть артиллерийскому обстрелу Змиевскую теплоэлектростанцию, обвинив в этом российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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