Лавров придумал легкий способ разблокировки украинского зерна

24 июня 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Лавров: самый простой путь разблокировки экспорта украинского зерна — через Белоруссию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Самый простой способ разблокировки экспорта украинского зерна — через Белоруссию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Президент России Владимир Путин подробно ему разъяснил, что есть элементарный путь, который сейчас без всяких переговоров, меморандумов — путь через Беларусь», — сказал министр в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. По его словам, нужно лишь настроить логистику и финансовые цепочки. Политик добавил, что есть и другие более затратные маршруты доставки продовольствия. Речь шла о поставках через Румынию и Польшу. Кроме того, он доложил, что Москва готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна. Лавров сообщил, что для этого от Киева потребуется разминирование портов. «Они этого делать не хотят», — подчеркнул он. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, Турция, Россия и Украина предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с заминированным Киевом Черным морем. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Самый простой способ разблокировки экспорта украинского зерна — через Белоруссию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Президент России Владимир Путин подробно ему разъяснил, что есть элементарный путь, который сейчас без всяких переговоров, меморандумов — путь через Беларусь», — сказал министр в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии. По его словам, нужно лишь настроить логистику и финансовые цепочки. Политик добавил, что есть и другие более затратные маршруты доставки продовольствия. Речь шла о поставках через Румынию и Польшу. Кроме того, он доложил, что Москва готова работать с Турцией над проблемой вывоза украинского зерна. Лавров сообщил, что для этого от Киева потребуется разминирование портов. «Они этого делать не хотят», — подчеркнул он. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, Турция, Россия и Украина предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с заминированным Киевом Черным морем.