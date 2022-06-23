Преподаватели США осудили запрет русской литературы на Украине

24 июня 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

Решение о запрете русской литературы на Украине полностью абсурдно, заявила Наталья Покровская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запрет русской литературы на Украине навредит только молодому населению, которое стремится к развитию. Об этом заявил старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник. Ранее замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что министерство приняло радикальное решение в отношении русской литературы, пишет RT. «Все надо повыкидывать, что касается, как говорят, страданий русской души, такие тяжелые произведения для украинцев, вообще они нам не нужны», — сказал он, выступая 20 июня в эфире телеканала «Украина 24». «Великая русская литература от этого не пострадает, а вот их жаль, особенно молодых и открытых новым мыслям и впечатлениям», — сказал РБК Константин Муравник. Также он подчеркнул, что русская литература не сложнее зарубежных литературных произведений, а в объемах она значительно меньше французской, английской и испанской классики. «Мне удивительно, что [Витренко] такого низкого мнения о способностях своей молодежи», — добавил собеседник газеты. Старший преподаватель русского языка кафедры славянских языков и литературы Чикагского университета Валентина Пичугина также удивилась заявлению о том, что русская литература «тяжелая». Она отметила, что американские студенты с большим интересом изучают русскую литературу и язык, не боясь трудностей в его освоении. Преподававшая с 1985 по 2022 год на факультете славянских языков и литературы Гарвардского университета Наталья Покровская заявила об абсурдности решения об исключении русской литературы из программы украинских учебных заведений. Преподаватель подчеркнула, что политика не имеет никакого отношения к русской классике. «[Витренко] не должен позволять себе подобного рода популизма. А так, конечно, можно читать простую » Красную шапочку« или „Золушку“ и исключить сложного Толстого», — резюмировала Покровская. Ранее сообщалось, что в украинских школах собираются отменить русский язык. Так власти Николаева запретили преподавать русский язык в школах с 1 сентября. Президент России Владимир Путин отмечал, что именно Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Жители Одессы отреагировали на запрет русского языка и литературы в городе, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Запрет русской литературы на Украине навредит только молодому населению, которое стремится к развитию. Об этом заявил старший преподаватель кафедры славянских языков и литературы Йельского университета Константин Муравник. Ранее замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что министерство приняло радикальное решение в отношении русской литературы, пишет RT. «Все надо повыкидывать, что касается, как говорят, страданий русской души, такие тяжелые произведения для украинцев, вообще они нам не нужны», — сказал он, выступая 20 июня в эфире телеканала «Украина 24». «Великая русская литература от этого не пострадает, а вот их жаль, особенно молодых и открытых новым мыслям и впечатлениям», — сказал РБК Константин Муравник. Также он подчеркнул, что русская литература не сложнее зарубежных литературных произведений, а в объемах она значительно меньше французской, английской и испанской классики. «Мне удивительно, что [Витренко] такого низкого мнения о способностях своей молодежи», — добавил собеседник газеты. Старший преподаватель русского языка кафедры славянских языков и литературы Чикагского университета Валентина Пичугина также удивилась заявлению о том, что русская литература «тяжелая». Она отметила, что американские студенты с большим интересом изучают русскую литературу и язык, не боясь трудностей в его освоении. Преподававшая с 1985 по 2022 год на факультете славянских языков и литературы Гарвардского университета Наталья Покровская заявила об абсурдности решения об исключении русской литературы из программы украинских учебных заведений. Преподаватель подчеркнула, что политика не имеет никакого отношения к русской классике. «[Витренко] не должен позволять себе подобного рода популизма. А так, конечно, можно читать простую » Красную шапочку« или „Золушку“ и исключить сложного Толстого», — резюмировала Покровская. Ранее сообщалось, что в украинских школах собираются отменить русский язык. Так власти Николаева запретили преподавать русский язык в школах с 1 сентября. Президент России Владимир Путин отмечал, что именно Запад создал курс на «отмену» всего русского, сравнив это с тем, что происходило во время нацистской Германии. Жители Одессы отреагировали на запрет русского языка и литературы в городе, передает «Национальная служба новостей».