Ветеран флота из Перми отправил бойцам спецоперации свои стихи

Книга может поддержать бойца на передовой, уверен поэт (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский поэт, ветеран флота Герман Гладких отправил бойцам и медикам на территорию проведения спецоперации сборники своих стихов. В посылку он положил 90 экземпляров книг из циклов «Грации» и «С якоря сниматься…», рассказали URA.RU в пермском отделении ОНФ.

«Ветеран флота, в прошлом — мичман, Герман Гладких посвятил свой подарок военнослужащим. Своей рукой он подписал: „Я горд за моряков, освобождающих Донбасс“. В возрасте 86 лет Герману Александровичу уже не суждено самому отправиться на защиту Донецкой и Луганской народных республик, поэтому он решил поддержать бойцов с помощью талантливо написанных стихов», — сообщили в ОНФ.

Сборник «С якоря сниматься…» посвящен российским военным — он ушел бойцам. А книга «Грации» о женщинах — поэт направил ее медработникам на передовой.

Спецоперация РФ по освобождению территорий Донбасса началсь 24 февраля. Объявивший ее президент Владимир Путин говорил, что она носит вынужденный характер и направлена на помощь местным жителям. Приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения и сбережение личного состава, заявлял он.