Пасечник раскрыл роль бывшего курганского вице-губернатора в ЛНР

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов займется на новой должности в ЛНР экономическими связями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов в правительстве Луганской народной республики (ЛНР) будет отвечать за экономику и укрепление отношений с российскими предприятиями. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник.

«Владислав Кузнецов имеет достаточно серьезный опыт работы в России, в том числе — экономике. Это человек, который будет помогать нам правильно выстраивать экономические отношения, экономические связи между предприятиями, находящимися на территории республики, то есть так называемую внутреннюю кооперацию. Плюс — укреплять взаимоотношения с предприятиями России для того, чтобы наша интеграция происходила как можно быстрее», — заявил Пасечник в интервью газете «Комсомольская правда». Пасечник добавил, что это будет полезно для республики.

В начале июня Кузнецов занял должность первого заместителя председателя правительства ЛНР. Позже назначение своего бывшего подчиненного прокомментировал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Высокопоставленный чиновник уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).