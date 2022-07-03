Для тюменцев появится новый рейс в Москву

Продажу билетов на новый рейс в Шереметьево из Тюмени открыла компания «Аэрофлот» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для жителей Тюмени появятся дополнительные рейсы в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Вылет из Москвы в 00:35 прибытие в Тюмень в 5:15. Обратный рейс из Тюмени в 6:15. Прибытие в Шереметьево в 7:20», — передает пресс-служба.

Продажу билетов на новый рейс в Шереметьево из Тюмени открыла компания «Аэрофлот». Выполнение рейсов начнется с 9 июля, а стоимость на дополнительные ежедневные рейсы в Москву будет начинаться от 3 500 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени смогут без пересадок улететь в Сочи. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы 1 июня.