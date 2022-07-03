03 июля 2022
02 июля 2022
01 июля 2022

Для тюменцев появится новый рейс в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажу билетов на новый рейс в Шереметьево из Тюмени открыла компания «Аэрофлот» Фото:

Для жителей Тюмени появятся дополнительные рейсы в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Вылет из Москвы в 00:35 прибытие в Тюмень в 5:15. Обратный рейс из Тюмени в 6:15. Прибытие в Шереметьево в 7:20», — передает пресс-служба.

Продажу билетов на новый рейс в Шереметьево из Тюмени открыла компания «Аэрофлот». Выполнение рейсов начнется с 9 июля, а стоимость на дополнительные ежедневные рейсы в Москву будет начинаться от 3 500 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени смогут без пересадок улететь в Сочи. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы 1 июня.

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Для жителей Тюмени появятся дополнительные рейсы в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Вылет из Москвы в 00:35 прибытие в Тюмень в 5:15. Обратный рейс из Тюмени в 6:15. Прибытие в Шереметьево в 7:20», — передает пресс-служба. Продажу билетов на новый рейс в Шереметьево из Тюмени открыла компания «Аэрофлот». Выполнение рейсов начнется с 9 июля, а стоимость на дополнительные ежедневные рейсы в Москву будет начинаться от 3 500 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени смогут без пересадок улететь в Сочи. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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