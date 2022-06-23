23 июня 2022

Курганцы заявили о подделке голосов на собрании жильцов дома

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Клипарт на тему недвижимость. Курган, дом, ипотека, вторичное жилье, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Из-за жалобы дом не перешел под управление другой компании (архивное фото) Фото:

В Кургане жильцы дома, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 110а, заявили, что во время голосования за переход к другой управляющей компании кто-то подделал их голоса. Об этом сообщили представители Госжилинспекции Курганской области.

«В адрес инспекции поступили заявления от собственников помещений многоквартирного дома, которые сообщали о том, что участие в собрании не принимали, никакие документы не подписывали в связи с чем просят не учитывать их голоса (кв. метры) при рассмотрении заявления и принятии решения. Таким образом, при проверке кворума из подсчета были исключены голоса собственников эквивалентные 516,2 кв. м», — указано в посте, размещенном в группе Госжилинспекции в соцсети «ВКонтакте».

Представители ведомства отметили, что после пересчета голосов было отменено решение собрания жильцов о переходе под управление ООО «МКД». Это связано с тем, что в голосовании приняли участие менее 50% собственников дома. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей управляющей компании.

Ранее жители двух домов в Кургане жаловались, что не смогли сменить управляющую компанию, к которой относится их жилье, на другую. По их словам, их решение отменили на собрании собственников жилья, о котором они не знали.

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В Кургане жильцы дома, расположенного по адресу: ул. Гоголя, 110а, заявили, что во время голосования за переход к другой управляющей компании кто-то подделал их голоса. Об этом сообщили представители Госжилинспекции Курганской области. «В адрес инспекции поступили заявления от собственников помещений многоквартирного дома, которые сообщали о том, что участие в собрании не принимали, никакие документы не подписывали в связи с чем просят не учитывать их голоса (кв. метры) при рассмотрении заявления и принятии решения. Таким образом, при проверке кворума из подсчета были исключены голоса собственников эквивалентные 516,2 кв. м», — указано в посте, размещенном в группе Госжилинспекции в соцсети «ВКонтакте». Представители ведомства отметили, что после пересчета голосов было отменено решение собрания жильцов о переходе под управление ООО «МКД». Это связано с тем, что в голосовании приняли участие менее 50% собственников дома. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей управляющей компании. Ранее жители двух домов в Кургане жаловались, что не смогли сменить управляющую компанию, к которой относится их жилье, на другую. По их словам, их решение отменили на собрании собственников жилья, о котором они не знали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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