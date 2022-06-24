В Германии разрушили мечты Украины о вступлении в Евросоюз. «Статус кандидата — это пустышка»

25 июня 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Украина не станет членом Евросоюза в ближайшие 10-15 лет, уверен обозреватель Фото: Официальный сайт президента Украины Статус кандидата в члены Евросоюза для Украины является «пустышкой», которая не имеет юридической силы и ни к чему не обязывает Европу. Об этом пишет в своей статье журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц. «ЕС придумал выдвижение в качестве „страны-кандидата“ для шести западнобалканских стран, чтобы они были счастливы и замотивированы. Предыдущие страны-кандидаты никогда ранее не были кандидатами. По правде говоря, статус кандидата — это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает». При этом решение ЕС, по его мнению, призвано дать украинцам «чувство принадлежности к Европе» и «вознаградить» их. Обозреватель убежден, что Украина и Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. «И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата — как ткнуть пальцем в небо», — заключил он. Украине и Молдавии официально предоставили статусы кандидатов в Евросоюз спустя несколько месяцев после подачи заявки. Для членства в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Также среди требований — борьба с коррупцией. Но даже в этом случае Украина сможет вступить в Евросоюз не раньше 2029 года из-за большого количества документации, которую нужно принять, считает гендиректор правительственного офиса координации евроатлантической интеграции Украины Наталья Форсюк. При этом в Кремле уверены, что предоставление странам статуса кандидатов в Евросоюз не предоставляет угрозу России, если это не приведет к ухудшению российско-европейских отношений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Статус кандидата в члены Евросоюза для Украины является «пустышкой», которая не имеет юридической силы и ни к чему не обязывает Европу. Об этом пишет в своей статье журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц. «ЕС придумал выдвижение в качестве „страны-кандидата“ для шести западнобалканских стран, чтобы они были счастливы и замотивированы. Предыдущие страны-кандидаты никогда ранее не были кандидатами. По правде говоря, статус кандидата — это пустышка, которая много обещает, но ни к чему не обязывает». При этом решение ЕС, по его мнению, призвано дать украинцам «чувство принадлежности к Европе» и «вознаградить» их. Обозреватель убежден, что Украина и Молдавия не станут членами ЕС в ближайшие 10-15 лет. «И если это в какой-то момент произойдет, обе страны, вероятно, будут иметь значительно меньшую территорию, чем сегодня. Этот статус кандидата — как ткнуть пальцем в небо», — заключил он. Украине и Молдавии официально предоставили статусы кандидатов в Евросоюз спустя несколько месяцев после подачи заявки. Для членства в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Также среди требований — борьба с коррупцией. Но даже в этом случае Украина сможет вступить в Евросоюз не раньше 2029 года из-за большого количества документации, которую нужно принять, считает гендиректор правительственного офиса координации евроатлантической интеграции Украины Наталья Форсюк. При этом в Кремле уверены, что предоставление странам статуса кандидатов в Евросоюз не предоставляет угрозу России, если это не приведет к ухудшению российско-европейских отношений.