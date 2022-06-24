В Кремле назвали главные риски вступления Украины и Молдавии в ЕС

24 июня 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Важно, чтобы членство Украины и Молдовы в ЕС не приносило России больше проблем, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз не предоставляет угрозу России, если это не приведет к ухудшению российско-европейских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Для нас важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и нашим отношениям с этими странами и не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС. Они и так изрядно испорчены», — сказал журналистам Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что России не хотелось бы, чтобы вступление в блок привело к усилению «антироссийскости» этих стран. Ранее Европейский союз согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Западные СМИ сообщили, что принятие в блок не произойдет сразу же: странам придется выполнить ряд условий. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз не предоставляет угрозу России, если это не приведет к ухудшению российско-европейских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Для нас важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и нашим отношениям с этими странами и не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС. Они и так изрядно испорчены», — сказал журналистам Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что России не хотелось бы, чтобы вступление в блок привело к усилению «антироссийскости» этих стран. Ранее Европейский союз согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Западные СМИ сообщили, что принятие в блок не произойдет сразу же: странам придется выполнить ряд условий.