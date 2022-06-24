Михалков назвал ЛГБТ-танец екатеринбуржцев невинной шуткой. «Посмотрите, что происходит в Москве»

25 июня 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Никита Михалков сказал, что на фоне происходящего в Москве эпатажный танец школьников в Екатеринбурге кажется невинной шуткой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Режиссер Никита Михалков в новом выпуске авторской программы «Бесогон» назвал «невинной шуткой» ЛГБТ-танец учеников лицея №12 в Екатеринбурге. Ведущий решил поставить себя на место губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и представил, а что бы он ответил на обвинения в защите западных ценностей. Выпуск программы «Бесогон» опубликован на официальном YouTube-канале Михалкова. «Именно в то время, когда в Госдуме обсуждается введение серьезных санкций против ЛГБТ, в Екатеринбурге показывают такой танец. Начинается скандал, губернатор Евгений Куйвашев вступается за директора лицея. А как быть с раздвоением сознания ребят, которые принимали участие в этом танце? С одной стороны они знают, что государство против этого, и в то же время получают защиту губернатора области. В этом случае можно пойти дальше. Значит, можно также легко относиться к тому, что в США детям 14 лет разрешают выбирать, кто он — мальчик или девочка», — прокомментировал Михалков. Затем он поставил себя на место губернатора Куйвашева и представил, а что бы сам ответил на такие нападки? «Я бы послал того, кто задал мне этот вопрос. Я бы сказал, вы чего от меня хотите? У вас в Москве на Красной площади на книжной ярмарке в топе находится книга „Лето в пионерском лагере“ о детских сексуальных однополых отношениях. Гигантские деньги тратятся на ее раскрутку», — сказал Михалков. Далее он привел в пример еще несколько столичных историй. В частности, «шабаш» на Муз-ТВ с ЛГБТ-демонстрацией, выступление на экономическом форуме певца Дани Милохина, эпатажные выступления Филипа Киркова и свадьбу Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым — она состоялась в пятницу 13-го, на торжество влюбленные приехали в катафалке. «Согласитесь, что после этого детский танец в лицее №12 может показаться невинной детской шуткой», — заключил Михалков. В этом же выпуске режиссер заподозрил губернатора Евгения Куйвашева в создании «Уральской партии». ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске авторской программы «Бесогон» назвал «невинной шуткой» ЛГБТ-танец учеников лицея №12 в Екатеринбурге. Ведущий решил поставить себя на место губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и представил, а что бы он ответил на обвинения в защите западных ценностей. Выпуск программы «Бесогон» опубликован на официальном YouTube-канале Михалкова. «Именно в то время, когда в Госдуме обсуждается введение серьезных санкций против ЛГБТ, в Екатеринбурге показывают такой танец. Начинается скандал, губернатор Евгений Куйвашев вступается за директора лицея. А как быть с раздвоением сознания ребят, которые принимали участие в этом танце? С одной стороны они знают, что государство против этого, и в то же время получают защиту губернатора области. В этом случае можно пойти дальше. Значит, можно также легко относиться к тому, что в США детям 14 лет разрешают выбирать, кто он — мальчик или девочка», — прокомментировал Михалков. Затем он поставил себя на место губернатора Куйвашева и представил, а что бы сам ответил на такие нападки? «Я бы послал того, кто задал мне этот вопрос. Я бы сказал, вы чего от меня хотите? У вас в Москве на Красной площади на книжной ярмарке в топе находится книга „Лето в пионерском лагере“ о детских сексуальных однополых отношениях. Гигантские деньги тратятся на ее раскрутку», — сказал Михалков. Далее он привел в пример еще несколько столичных историй. В частности, «шабаш» на Муз-ТВ с ЛГБТ-демонстрацией, выступление на экономическом форуме певца Дани Милохина, эпатажные выступления Филипа Киркова и свадьбу Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым — она состоялась в пятницу 13-го, на торжество влюбленные приехали в катафалке. «Согласитесь, что после этого детский танец в лицее №12 может показаться невинной детской шуткой», — заключил Михалков. В этом же выпуске режиссер заподозрил губернатора Евгения Куйвашева в создании «Уральской партии». ЛГБТ-скандал разгорелся после публикации видеозаписи выступления десятиклассников екатеринбургского лицея №12 в нетрадиционной манере. Инцидент массово обсуждался в российских регионах и вызвал резонанс среди известных личностей страны.