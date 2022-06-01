Жители ХМАО осудили «ЛГБТ-танец» школьников Екатеринбурга

Ученики лицея №12 из Екатеринбурга исполнили танец, из-за которого разразился скандал Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Жители ХМАО в соцсети «ВКонтакте» осудили видео с «ЛГБТ-танцем» школьников из Екатеринбурга. История о танце с видео появилась в группе «ХМАО Онлайн».

«В Екатеринбурге, устроили „развратный ЛГБТ-танец“ на глазах учащихся. На школьной линейке ребята постепенно раздевались и исполняли провокационные движения ягодицами на глазах у детей и преподавателей лицея № 12. В мэрии Екатеринбурга объяснили, что „ЛГБТ-танец“ являлся пародией на молодежный клип», — написали в соцсети.

«Позорище. Все танцы перед выступлением всегда просматривает директор и социальный педагог. Непонятно как такое допустили и тем более на Урале», — высказывается Елена Кузнецова из Нефтеюганска. «Хоть бы их научили красиво двигаться, зато гордятся наверное что так умеют танцевать, энергии много, а направлена не туда куда нужно», — критикует технику танца Гуля Хисамутдинова из Сургута. «Позорище», — односложно высказывается пользователь с ником Ольга XXX.

Из более чем двадцати комментариев лишь Наталья Агапитова из Нягани попыталась выступить в защиту школьников. «Ребята просто прикололись», — оставила она свой комментарий.

Ранее URA.RU рассказало, что инициатором скандала выступил телеведущий Владимир Соловьев. Его поддержала Екатерина Мизулина.