Кадыров заявил об освобождении с «Азота» 800 мирных жителей

25 июня 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров подчеркнул, что аэропорт и промышленная зона Северодонецка полностью освобождены Фото: Владимир Андреев © URA.RU С территории захваченного украинскими националистами химическом комбината «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей. Промышленная зона и аэропорт Северодонецка полностью освобождены, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «С территории завода „Азот“ освобождено 800 мирных жителей», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, ВС РФ совместно с народной милицией ЛНР полностью освободили промышленную зону и аэропорт Северодонецка. «В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское», — добавил глава Республики. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

С территории захваченного украинскими националистами химическом комбината «Азот» эвакуировали 800 мирных жителей. Промышленная зона и аэропорт Северодонецка полностью освобождены, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «С территории завода „Азот“ освобождено 800 мирных жителей», — написал Кадыров в Telegram. По его словам, ВС РФ совместно с народной милицией ЛНР полностью освободили промышленную зону и аэропорт Северодонецка. «В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское», — добавил глава Республики. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты.