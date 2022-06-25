В ЕК признали победу России в борьбе с блокадой Калининграда

25 июня 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Россия победила в вопросе транзита через Калининград Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия победила Европу в вопросе перевозок через Литву товаров в Калининградскую область. Такое заявление сделал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. «День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И, похоже, Россия в данный момент побеждает», — отметил он на своей странице в одной из социальных сетей. В середине июня этого года Литва ввела запрет на железнодорожную поставку санкционных товаров из России в Калининградскую область через эту территорию. Это решение назвали действиями Евросоюза из-за введенных против РФ санкций. Однако эти меры продлились недолго. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград, пишет RT. Предполагается, что Евросоюз внесет коррективы в свои санкционные списки, после чего транзит снова откроют, дополняет «Царьград». Евросоюз, США, а также ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ правительство РФ придумало список недружественных стран, которые теперь должны покупать газ за рубли. Вследствие всех мер против ЕС и США, доллар в течение нескольких месяцев падает,, а в Америке жалуются на рост инфляции. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия победила Европу в вопросе перевозок через Литву товаров в Калининградскую область. Такое заявление сделал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. «День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И, похоже, Россия в данный момент побеждает», — отметил он на своей странице в одной из социальных сетей. В середине июня этого года Литва ввела запрет на железнодорожную поставку санкционных товаров из России в Калининградскую область через эту территорию. Это решение назвали действиями Евросоюза из-за введенных против РФ санкций. Однако эти меры продлились недолго. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не будет препятствовать транзиту в Калининград, пишет RT. Предполагается, что Евросоюз внесет коррективы в свои санкционные списки, после чего транзит снова откроют, дополняет «Царьград». Евросоюз, США, а также ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ правительство РФ придумало список недружественных стран, которые теперь должны покупать газ за рубли. Вследствие всех мер против ЕС и США, доллар в течение нескольких месяцев падает,, а в Америке жалуются на рост инфляции.