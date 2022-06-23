Глава Ростуризма Зарина Догузова поразилась Уральскими горами. «Меня сложно удивить». Видео

24 июня 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Зарина Догузова будет рекомендовать Свердловскую область для посещения (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Екатеринбург с рабочим визитом, осталась под впечатлением от Уральских гор. Ее заявление после сплава по реке Чусовой передает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале. «Урал — это красивая природа, возможности активного отдыха на природе, сплавы. <…> Я сама с Кавказа, и меня горами сложно удивить. Но Уральские горы — необычные и очень красивые! А сплав по Чусовой — готовое путешествие», — сказала Догузова. Она отметила, что порекомендует друзьям и знакомым отправляться путешествовать в Свердловскую область. После экстремального отдыха Догузова и Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой. На Урал главу Ростуризма приглашал сам Куйвашев. Предыдущая их встреча была 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда они обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области. Уральские горы — горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Простирается примерно с севера на юг через западную часть России, от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана. Видео: «4-й канал» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Екатеринбург с рабочим визитом, осталась под впечатлением от Уральских гор. Ее заявление после сплава по реке Чусовой передает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале. «Урал — это красивая природа, возможности активного отдыха на природе, сплавы. <…> Я сама с Кавказа, и меня горами сложно удивить. Но Уральские горы — необычные и очень красивые! А сплав по Чусовой — готовое путешествие», — сказала Догузова. Она отметила, что порекомендует друзьям и знакомым отправляться путешествовать в Свердловскую область. После экстремального отдыха Догузова и Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой. На Урал главу Ростуризма приглашал сам Куйвашев. Предыдущая их встреча была 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда они обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области. Уральские горы — горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Простирается примерно с севера на юг через западную часть России, от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана. Видео: «4-й канал»