23 июня 2022

Глава Ростуризма Зарина Догузова поразилась Уральскими горами. «Меня сложно удивить». Видео

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ПМЭФ-2021, третий день. Чекунков, Солодов Догузова. Санкт-Петербург, догузова зарина
Зарина Догузова будет рекомендовать Свердловскую область для посещения (архивное фото) Фото:

Глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Екатеринбург с рабочим визитом, осталась под впечатлением от Уральских гор. Ее заявление после сплава по реке Чусовой передает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале.

«Урал — это красивая природа, возможности активного отдыха на природе, сплавы. <…> Я сама с Кавказа, и меня горами сложно удивить. Но Уральские горы — необычные и очень красивые! А сплав по Чусовой — готовое путешествие», — сказала Догузова. Она отметила, что порекомендует друзьям и знакомым отправляться путешествовать в Свердловскую область.

После экстремального отдыха Догузова и Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой. На Урал главу Ростуризма приглашал сам Куйвашев. Предыдущая их встреча была 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда они обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области.

Уральские горы — горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Простирается примерно с севера на юг через западную часть России, от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана.

Видео: «4-й канал»

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Глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Екатеринбург с рабочим визитом, осталась под впечатлением от Уральских гор. Ее заявление после сплава по реке Чусовой передает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале. «Урал — это красивая природа, возможности активного отдыха на природе, сплавы. <…> Я сама с Кавказа, и меня горами сложно удивить. Но Уральские горы — необычные и очень красивые! А сплав по Чусовой — готовое путешествие», — сказала Догузова. Она отметила, что порекомендует друзьям и знакомым отправляться путешествовать в Свердловскую область. После экстремального отдыха Догузова и Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой. На Урал главу Ростуризма приглашал сам Куйвашев. Предыдущая их встреча была 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда они обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области. Уральские горы — горная система на Урале, расположенная между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Простирается примерно с севера на юг через западную часть России, от побережья Северного Ледовитого океана до реки Урал и северо-западного Казахстана. Видео: «4-й канал»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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