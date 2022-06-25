Зарина Догузова заявила, что УГМК сделали уникальный музей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Ростуризма Зарина Догузова, посетившая Верхнюю Пышму (Свердловская область) с рабочим визитом, осталась под впечатлением от музейного комплекса ретротехники УГМК. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Музейный комплекс в Верхней Пышме впечатляющий! Здесь и завораживающие сложность и красота технических решений, потрясающие выставочные пространства, и с любовью собранная впечатляющая по масштабу коллекция. УГМК сделала уникальное место, и если вы собираетесь посетить Екатеринбург, то не пропустите этот музей», — говорится в сообщении.

Ранее Догузова вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым сплавлялись на реке Чусовая. После этого глава Ростуризма пообещала губернатору помочь в развитии туристической инфраструктуры реки Чусовой. Тогда же Зарина Догузова осталась в восторге от Уральских гор.

Побывать на Урале Догузову приглашал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В предыдущий раз они встречались 17 июня на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Тогда губернатор и глава Ростуризма обсудили развитие туристической отрасли в Свердловской области.