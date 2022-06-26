ВГТРК: боевики «Азова»* убили иностранных союзников

В одном из бункеров на заводе «Азовсталь» обнаружен крематорий с человеческими останками и сгоревшими документами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики «Азова»* (признан экстремистской организацией и запрещен в России) убили иностранных наемников и затем сожгли их тела. Об этом в своем telegram-канале сообщает военкор ВГТРК Андрей Руденко.

«В одном из бункеров на заводе „Азовсталь“ мы обнаружили крематорий, где были уничтожены более десяти тел наемников. Скорее всего, понимая, что плена не избежать, „азовцам“ была отдана команда на уничтожение иностранцев», — сообщает корреспондент.

По его словам, были сожжены документы и личные вещи зарубежных наемников, но в связи с тем, что все было сделано в спешке, остатки бумаг, в том числе паспорта гражданина США, и прочие доказательства сохранились. Руденко отмечает также, что это не единственный бункер с неприятными «сюрпризами для мирового сообщества».

Ранее командиров националистического батальона «Азов» привезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Командиры батальона укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. После полного освобождения территории завода они сдались в плен российским военным. Среди сдавшихся был командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис, и его заместители Святослав Паламар (Калина) и Сергей Волынский (Волына). 18 июня в СМИ появилась информация о том, что их этапируют в Россию, сообщает телеканал 360.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ

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