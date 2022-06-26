Власти Турции оправдали спецоперацию РФ на Украине. «Действия Запада и расширение НАТО»

27 июня 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Действия РФ на Украине неслучайны, заявил представитель Эрдогана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начало спецоперации на Украине неслучайно, этому предшествовали решения НАТО и Запада. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Опять же повторяю, что эти действия [спецоперация на Украине] неправильны. Но что этому предшествовало? <…>. Со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды. Внезапно он стал второй экономикой в мире. Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. <…> Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk. Он подчеркнул, что несмотря на события вокруг Украины, Турция не поддерживает события предшествовавшие началу российской спецоперации. По его мнению, в этом вопросе Запад сыграл важную роль. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU перечислил российские ресурсы, от которых Запад не сможет отказаться. В Швейцарии заявили, что западные санкции ведут к распаду Европейского союза. В Германии также предупредили, что проблемы с поставками газа затронут все страны Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Начало спецоперации на Украине неслучайно, этому предшествовали решения НАТО и Запада. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Опять же повторяю, что эти действия [спецоперация на Украине] неправильны. Но что этому предшествовало? <…>. Со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды. Внезапно он стал второй экономикой в мире. Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. <…> Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk. Он подчеркнул, что несмотря на события вокруг Украины, Турция не поддерживает события предшествовавшие началу российской спецоперации. По его мнению, в этом вопросе Запад сыграл важную роль. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ из-за начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с URA.RU перечислил российские ресурсы, от которых Запад не сможет отказаться. В Швейцарии заявили, что западные санкции ведут к распаду Европейского союза. В Германии также предупредили, что проблемы с поставками газа затронут все страны Евросоюза.