Депутат Госдумы: от каких ресурсов РФ Запад не сможет отказаться

Запад минимизирует риски для себя, вводя новые санкции, сказал Дмитрий Белик Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Запада не смогут отказаться от таких ресурсов из России, как нефть, газ, руды, металлы, минеральные удобрения. Части из них найти замену просто невозможно. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик.

«Страны Запада серьезно зависят от российских ресурсов — нефти, газа, руды, металлов, минеральных удобрений. Заместить одни из них сложно, а другие и вовсе невозможно. Так что Запад старается инициировать новые санкции с тем, чтобы они не слишком больно ударили по нему самому, так как обратный эффект от антироссийских санкций он уже ощутил», — сказал Дмитрий Белик.

По его словам, возможный запрет на импорт российского золота не вызовет проблем у России. «Это очередное картинное проявление антироссийской политики, которое продолжают западные страны. Наша страна научилась справляться с ограничениями, и этот запрет станет для России не проблемой, а очередным способом найти решение. Если запрет вступит в силу, будут использоваться иные пути сбыта, как сейчас это происходит с нефтью», — подчеркнул депутат.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 заявил, что США, Великобритания, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота. Ограничения будут применяться к вновь добытому и аффинированному золоту. Это не первые санкции, которые Запад вводит в отношении РФ. Ограничения касались экономического сектора, ряда российских банков, а также частичного запрета на ввоз энергоресурсов из России. В итоге данные меры ударили по самой Европе.

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