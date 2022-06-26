Глава ЕК призвала не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

27 июня 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Саммит G20 слишком важен, потому нельзя его бойкотировать из-за участия Владимира Путина, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото: Официальный сайт Президента РФ Следует отказаться от бойкота саммита G20 из-за участия в нем президента России Владимира Путина, так как это может парализовать деятельность «Большой двадцатки». Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF. «Мы должны очень серьезно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это (бойкот саммита из-за участия Владимира Путина — прим. URA.RU)», — заявила Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. Она отметила, что «Большая двадцатка» имеет слишком большое значение для стран со слабой экономикой и динамики рынков, потому игнорировать саммит из-за антироссийской политики нелогично. Ранее сообщалось, что Владимира Путина пригласили на саммит G20, несмотря на ультиматум США. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите «Большой двадцатки». Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка. Агентство Bloomberg писало, что американские власти пытались оказать давление на организатора саммита Индонезию, требуя не пускать Путина из-за начала российской спецоперации на Украине. 6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что американская делегация не примет участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Россия. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «Двадцатки». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Следует отказаться от бойкота саммита G20 из-за участия в нем президента России Владимира Путина, так как это может парализовать деятельность «Большой двадцатки». Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF. «Мы должны очень серьезно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это (бойкот саммита из-за участия Владимира Путина — прим. URA.RU)», — заявила Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. Она отметила, что «Большая двадцатка» имеет слишком большое значение для стран со слабой экономикой и динамики рынков, потому игнорировать саммит из-за антироссийской политики нелогично. Ранее сообщалось, что Владимира Путина пригласили на саммит G20, несмотря на ультиматум США. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите «Большой двадцатки». Саммит G20 проходит в рамках весенней сессии Международного валютного Фонда и Всемирного банка. Агентство Bloomberg писало, что американские власти пытались оказать давление на организатора саммита Индонезию, требуя не пускать Путина из-за начала российской спецоперации на Украине. 6 апреля глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что американская делегация не примет участия в саммите G20, если на нем будет присутствовать Россия. Ранее страны G7 заявили, что хотят поднять вопрос исключения России из «Двадцатки».