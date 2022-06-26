ТАСС: РФ и ЛНР активно сужают кольцо вокруг советников Зеленского

Войска армии России и силы Луганской народной республики (ЛНР) активно сужают кольцо вокруг оставшихся украинских боевиков и советников президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанске. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось, что сотрудники НМ ЛНР пытаются задержать представителей офиса Зеленского в Лисичанске. Помимо них в городе находится множество иностранных наемников и украинские группировки.
«В Лисичанске идут активные бои внутри населенного пункта. Союзные силы зашли в город с пяти мест. Кольцо благодаря нашему активному наступлению сужается к центру города», — заявил собеседник агентства.
Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. На данный момент они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов.
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