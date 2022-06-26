26 июня 2022

ТАСС: РФ и ЛНР активно сужают кольцо вокруг советников Зеленского

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военные, солдаты, стрелки, военные учения, этап учений материально-технического обеспечения
Военные России и ЛНР вошли в Лисичанск с пяти разных позиций Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Войска армии России и силы Луганской народной республики (ЛНР) активно сужают кольцо вокруг оставшихся украинских боевиков и советников президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанске. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что сотрудники НМ ЛНР пытаются задержать представителей офиса Зеленского в Лисичанске. Помимо них в городе находится множество иностранных наемников и украинские группировки.

«В Лисичанске идут активные бои внутри населенного пункта. Союзные силы зашли в город с пяти мест. Кольцо благодаря нашему активному наступлению сужается к центру города», — заявил собеседник агентства.

Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. На данный момент они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов.

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Войска армии России и силы Луганской народной республики (ЛНР) активно сужают кольцо вокруг оставшихся украинских боевиков и советников президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанске. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР. Ранее сообщалось, что сотрудники НМ ЛНР пытаются задержать представителей офиса Зеленского в Лисичанске. Помимо них в городе находится множество иностранных наемников и украинские группировки. «В Лисичанске идут активные бои внутри населенного пункта. Союзные силы зашли в город с пяти мест. Кольцо благодаря нашему активному наступлению сужается к центру города», — заявил собеседник агентства. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. На данный момент они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Спецоперация стала вынужденным ответом на восьмилетний геноцид жителей ДНР И ЛНР со стороны киевского режима и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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