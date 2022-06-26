В России резко подешевела говядина

27 июня 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Мясокомбинаты стали снижать закупочные цены из-за импортной говядины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 От беспошлинного импорта в России до конца текущего года 200 тысяч тонн говядины выиграли мясопереработчики, однако это негативно отразилось на российском бизнесе. Фермеры не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое как минимум на 25% дешевле. Мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины, рассказали газете « Коммерсант» несколько крупных производителей говядины и мясопереработчиков. По представленным данным, в 2022 году по предложению Минсельхоза в РФ разрешено ввезти 200 тысяч тонн замороженной говядины по нулевой пошлине, вместо обычных 15%. Отмечается, что такая мера введена для стабилизации цен на говядину. «Укрепление рубля существенно повысило рентабельность импорта, поэтому его поставки могут в дальнейшем вырасти», — считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он убежден, что это одна из основных причин снижения цен в оптовом звене. По его мнению, в настоящее время, цена на российский скот выше и после его убоя и разделки мясокомбинаты не могут продать продукцию с прибылью. Юшин отметил, что импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%. Собеседник издания подчеркнул, что фермерам невыгодно продавать скот по таким ценам, поскольку из-за роста цен на корма у них выросли затраты. Ранее сообщалось, что подешевело и что выросло в цене в России. Приведена статистика. Росстат заявлял о снижении цен в магазинах. Дефляция (снижение индекса цен — прим. ред.) в России за неделю с 4 по 10 июня составила 0,14%. Это следует из официальных данных Росстата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

От беспошлинного импорта в России до конца текущего года 200 тысяч тонн говядины выиграли мясопереработчики, однако это негативно отразилось на российском бизнесе. Фермеры не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое как минимум на 25% дешевле. Мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины, рассказали газете «Коммерсант» несколько крупных производителей говядины и мясопереработчиков. По представленным данным, в 2022 году по предложению Минсельхоза в РФ разрешено ввезти 200 тысяч тонн замороженной говядины по нулевой пошлине, вместо обычных 15%. Отмечается, что такая мера введена для стабилизации цен на говядину. «Укрепление рубля существенно повысило рентабельность импорта, поэтому его поставки могут в дальнейшем вырасти», — считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он убежден, что это одна из основных причин снижения цен в оптовом звене. По его мнению, в настоящее время, цена на российский скот выше и после его убоя и разделки мясокомбинаты не могут продать продукцию с прибылью. Юшин отметил, что импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%. Собеседник издания подчеркнул, что фермерам невыгодно продавать скот по таким ценам, поскольку из-за роста цен на корма у них выросли затраты. Ранее сообщалось, что подешевело и что выросло в цене в России. Приведена статистика. Росстат заявлял о снижении цен в магазинах. Дефляция (снижение индекса цен — прим. ред.) в России за неделю с 4 по 10 июня составила 0,14%. Это следует из официальных данных Росстата.