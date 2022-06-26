В Курганской области мать била ребенка электрическим шнуром

В Катайском районе Курганской области мать систематически избивала своего несовершеннолетнего сына, в том числе электрическим шнуром. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«С октября 2021 года по февраль 2022 года суд установил 5 фактов нанесения побоев ребенку, в том числе электрическим шнуром. Кроме того, мать не заботилась о здоровье, не осуществляла за ним контроль и присмотр, не контролировала прием им назначенного врачом для ежедневного регулярного приема лекарства», — говорится на сайте ведомства.
На основании представленных доказательств, Катайский районный суд вынес обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении преступлений по «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка).
Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. На текущий момент приговор не вступил в законную силу. Сейчас ребенок проживает вместе с отцом.
До этого URA.RU сообщало, что жители коммунальной квартиры пожаловались на побои со стороны соседа в адрес его жены и ее ребенка от предыдущего брака. Органы опеки нарушения прав ребенка не выявили.
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В Катайском районе Курганской области мать систематически избивала своего несовершеннолетнего сына, в том числе электрическим шнуром. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «С октября 2021 года по февраль 2022 года суд установил 5 фактов нанесения побоев ребенку, в том числе электрическим шнуром. Кроме того, мать не заботилась о здоровье, не осуществляла за ним контроль и присмотр, не контролировала прием им назначенного врачом для ежедневного регулярного приема лекарства», — говорится на сайте ведомства. На основании представленных доказательств, Катайский районный суд вынес обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении преступлений по «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. На текущий момент приговор не вступил в законную силу. Сейчас ребенок проживает вместе с отцом. До этого URA.RU сообщало, что жители коммунальной квартиры пожаловались на побои со стороны соседа в адрес его жены и ее ребенка от предыдущего брака. Органы опеки нарушения прав ребенка не выявили.