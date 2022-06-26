В Курганской области мать била ребенка электрическим шнуром

В Курганской области женщина избивала ребенка электрическим шнуром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайском районе Курганской области мать систематически избивала своего несовершеннолетнего сына, в том числе электрическим шнуром. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«С октября 2021 года по февраль 2022 года суд установил 5 фактов нанесения побоев ребенку, в том числе электрическим шнуром. Кроме того, мать не заботилась о здоровье, не осуществляла за ним контроль и присмотр, не контролировала прием им назначенного врачом для ежедневного регулярного приема лекарства», — говорится на сайте ведомства.

На основании представленных доказательств, Катайский районный суд вынес обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении преступлений по «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. На текущий момент приговор не вступил в законную силу. Сейчас ребенок проживает вместе с отцом.

До этого URA.RU сообщало, что жители коммунальной квартиры пожаловались на побои со стороны соседа в адрес его жены и ее ребенка от предыдущего брака. Органы опеки нарушения прав ребенка не выявили.