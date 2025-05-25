Глава дипломатии ЕС призвала усилить давление на Россию

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Каллас хочет усилить давление на Россию
Каллас хочет усилить давление на Россию Фото:
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала усилить международное давление на Россию. Это произошло после атак на украинские объекты военно-промышленного комплекса.

"Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить этот конфликт", — потребовала Каллас. Свое заявление она сделала в соцсети X.

Ранее российские военные нанесли ночной удар по украинским предприятиям ВПК, производящим компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все запланированные цели были успешно поражены, сообщило Минобороны РФ.

Ранее Каллас заявила, что представители ЕС не заметили давления США на Россию во время переговоров по украинскому вопросу. Она выразила разочарование отсутствием активных действий американской стороны в данном процессе, сообщает RT.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала усилить международное давление на Россию. Это произошло после атак на украинские объекты военно-промышленного комплекса. "Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить этот конфликт", — потребовала Каллас. Свое заявление она сделала в соцсети X. Ранее российские военные нанесли ночной удар по украинским предприятиям ВПК, производящим компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все запланированные цели были успешно поражены, сообщило Минобороны РФ. Ранее Каллас заявила, что представители ЕС не заметили давления США на Россию во время переговоров по украинскому вопросу. Она выразила разочарование отсутствием активных действий американской стороны в данном процессе, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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