Если Запад не прекратит предоставлять Украине помощь, буферная зона может значительно возрасти. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть следующим образом», — заявил Медведев, показав на видео, как, по его мнению, будет выглядеть Украина. Соответствующий пост он выложил в своем telegram-канале.
Ранее поступила информация о том, что российские вооруженные силы формируют санитарную зону безопасности на приграничных территориях между Россией и Украиной. Как заявил руководитель пресс-центра войсковой группировки «Север» Ярослав Якимкин, работа ведется с момента освобождения Курской области.
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