ВС РФ отразили атаку трех беспилотников на Москву

На подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — заявил Собянин. О произошедшем он сообщил в своем telegram-канале, отметив, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
Ранее ВСУ с помощью БПЛА атаковали Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю один человек погиб, передает RT.
Несколько БПЛА противника были замечены в Липецкой области. Там аппараты ВСУ столкнулись в воздухе и разбились.
Обновлено в 19:11 по мск: на подлете к Москве отражена атака еще одного беспилотника. Об этом написал Собянин.
Обновлено в 19:13 по мск: уничтожен еще один беспилотник на подлете в Москву.
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