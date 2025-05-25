ВС РФ отразили атаку трех беспилотников на Москву

Собянин: силами ПВО был уничтожен беспилотник, летевший на Москву
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Московские ПВО сбили БПЛА ВСУ
Московские ПВО сбили БПЛА ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — заявил Собянин. О произошедшем он сообщил в своем telegram-канале, отметив, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Ранее ВСУ с помощью БПЛА атаковали Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю один человек погиб, передает RT.

Несколько БПЛА противника были замечены в Липецкой области. Там аппараты ВСУ столкнулись в воздухе и разбились.

Обновлено в 19:11 по мск: на подлете к Москве отражена атака еще одного беспилотника. Об этом написал Собянин.

Обновлено в 19:13 по мск: уничтожен еще один беспилотник на подлете в Москву.

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На подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — заявил Собянин. О произошедшем он сообщил в своем telegram-канале, отметив, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Ранее ВСУ с помощью БПЛА атаковали Брянскую область. В результате удара украинского дрона по гражданскому автомобилю один человек погиб, передает RT. Несколько БПЛА противника были замечены в Липецкой области. Там аппараты ВСУ столкнулись в воздухе и разбились. Обновлено в 19:11 по мск: на подлете к Москве отражена атака еще одного беспилотника. Об этом написал Собянин. Обновлено в 19:13 по мск: уничтожен еще один беспилотник на подлете в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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