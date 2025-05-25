Путин рассказал, как получает доклады с зоны СВО

Президент России Владимир Путин подтвердил, что регулярно получает оперативные сводки из зоны специальной военной операции. Об это президент РФ рассказал на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
"Получаю доклады днем, вечером и поздно ночью", — сообщил президент РФ в фильме. Он добавил, что к именно к поздней ночи собирается вся информация со всей линии боевого соприкосновения.
Ранее журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, один из авторов нового документального фильма о Владимире Путине, поделился подробностями работы над проектом. Он рассказал о ночном интервью с президентом, которое продолжалось до 2:30 ночи, передает "Взгляд". Также в фильме президент признался, что постоянно испытывает желание "врезать", но сознательно их сдерживает, сообщает 360.ru.
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