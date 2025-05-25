Путин рассказал, как получает доклады с зоны СВО

Путин круглосуточно получает доклады по ситуации в зоне СВО
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Путин рассказал, что ему каждый день докладывают о событиях на фронте
Путин рассказал, что ему каждый день докладывают о событиях на фронте Фото:

Президент России Владимир Путин подтвердил, что регулярно получает оперативные сводки из зоны специальной военной операции. Об это президент РФ рассказал на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

"Получаю доклады днем, вечером и поздно ночью", — сообщил президент РФ в фильме. Он добавил, что к именно к поздней ночи собирается вся информация со всей линии боевого соприкосновения.

Ранее журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, один из авторов нового документального фильма о Владимире Путине, поделился подробностями работы над проектом. Он рассказал о ночном интервью с президентом, которое продолжалось до 2:30 ночи, передает "Взгляд". Также в фильме президент признался, что постоянно испытывает желание "врезать", но сознательно их сдерживает, сообщает 360.ru.

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Президент России Владимир Путин подтвердил, что регулярно получает оперативные сводки из зоны специальной военной операции. Об это президент РФ рассказал на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". "Получаю доклады днем, вечером и поздно ночью", — сообщил президент РФ в фильме. Он добавил, что к именно к поздней ночи собирается вся информация со всей линии боевого соприкосновения. Ранее журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин, один из авторов нового документального фильма о Владимире Путине, поделился подробностями работы над проектом. Он рассказал о ночном интервью с президентом, которое продолжалось до 2:30 ночи, передает "Взгляд". Также в фильме президент признался, что постоянно испытывает желание "врезать", но сознательно их сдерживает, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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