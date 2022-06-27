В Кремле ответили на заявления Запада о дефолте России

27 июня 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Утверждения о дефолте в РФ — неправомерны, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утверждение западных лиц о наступлении дефолта в России неправомерны и не имеют под собой объективных оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Эти утверждения о дефолте абсолютно неправомерны, потом что еще в мае в валюте платеж был совершен. А тот факт, что эти деньги удержали, не довели до получателей — это уже не наша проблема. Никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — заявил Песков. Пресс-секретарь также указал на незаконность конфискаций российских активов в иностранных банках. «Резервы заблокированы незаконно. Любые попытки использовать эти резервы также будут незаконными и будут означать прямое воровство», — заявил он. Ранее агентство Bloomberg сообщило о якобы наступившем в России дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте. Это произошло несмотря на то, что Минфин РФ в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию госдолга по еврооблигациям 23 июня. В ответ на это сенатор Федерального собрания заявил, что западные страны лицемерно лгут об объявлении дефолта в РФ в то время, как их банки воруют деньги россиян, замораживая российские счета. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Утверждение западных лиц о наступлении дефолта в России неправомерны и не имеют под собой объективных оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Эти утверждения о дефолте абсолютно неправомерны, потом что еще в мае в валюте платеж был совершен. А тот факт, что эти деньги удержали, не довели до получателей — это уже не наша проблема. Никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет», — заявил Песков. Пресс-секретарь также указал на незаконность конфискаций российских активов в иностранных банках. «Резервы заблокированы незаконно. Любые попытки использовать эти резервы также будут незаконными и будут означать прямое воровство», — заявил он. Ранее агентство Bloomberg сообщило о якобы наступившем в России дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте. Это произошло несмотря на то, что Минфин РФ в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию госдолга по еврооблигациям 23 июня. В ответ на это сенатор Федерального собрания заявил, что западные страны лицемерно лгут об объявлении дефолта в РФ в то время, как их банки воруют деньги россиян, замораживая российские счета.