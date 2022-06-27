В Кремле отреагировали на иск Ахметова за разрушение Азовстали

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Иск украинского олигарха Рината Ахметова к России бесперспективен, дал понять пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле отреагировали на информацию о поданном украинским олигархом Ринатом Ахметовым иске против России в ЕСПЧ. РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, поэтому вряд ли у такого иска есть перспективы, дал понять в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае Россия вышла из соответствующих документов. Поэтому ответ абсолютно очевиден», — заявил Песков URA.RU.

Украинский олигарх Ринат Ахметов как собственник Азовстали и других промышленных предприятий, разрушенных в ходе освобождения Донбасса, подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Между тем Россия заявила о выходе из Совета Европы и о денонсации Европейской конвенции по правам человека.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса. Ее целью также стали денацификация и демилитаризация Украины.

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В Кремле отреагировали на информацию о поданном украинским олигархом Ринатом Ахметовым иске против России в ЕСПЧ. РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, поэтому вряд ли у такого иска есть перспективы, дал понять в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В данном случае Россия вышла из соответствующих документов. Поэтому ответ абсолютно очевиден», — заявил Песков URA.RU. Украинский олигарх Ринат Ахметов как собственник Азовстали и других промышленных предприятий, разрушенных в ходе освобождения Донбасса, подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Между тем Россия заявила о выходе из Совета Европы и о денонсации Европейской конвенции по правам человека. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса. Ее целью также стали денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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