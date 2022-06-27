В Кремле отреагировали на иск Ахметова за разрушение Азовстали

27 июня 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Иск украинского олигарха Рината Ахметова к России бесперспективен, дал понять пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле отреагировали на информацию о поданном украинским олигархом Ринатом Ахметовым иске против России в ЕСПЧ. РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, поэтому вряд ли у такого иска есть перспективы, дал понять в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В данном случае Россия вышла из соответствующих документов. Поэтому ответ абсолютно очевиден», — заявил Песков URA.RU. Украинский олигарх Ринат Ахметов как собственник Азовстали и других промышленных предприятий, разрушенных в ходе освобождения Донбасса, подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Между тем Россия заявила о выходе из Совета Европы и о денонсации Европейской конвенции по правам человека. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса. Ее целью также стали денацификация и демилитаризация Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Кремле отреагировали на информацию о поданном украинским олигархом Ринатом Ахметовым иске против России в ЕСПЧ. РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека, поэтому вряд ли у такого иска есть перспективы, дал понять в ответе на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В данном случае Россия вышла из соответствующих документов. Поэтому ответ абсолютно очевиден», — заявил Песков URA.RU. Украинский олигарх Ринат Ахметов как собственник Азовстали и других промышленных предприятий, разрушенных в ходе освобождения Донбасса, подал иск против России в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба. Между тем Россия заявила о выходе из Совета Европы и о денонсации Европейской конвенции по правам человека. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса. Ее целью также стали денацификация и демилитаризация Украины.