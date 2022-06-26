ТАСС: ВСУ приказали уничтожать иностранных наемников в Донбассе

27 июня 2022 в 03:59 Размер текста - 17 +

Украинские боевики получили приказ уничтожать иностранных наемников в Донбассе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные в Лисичанске и Северодонецке ликвидируют иностранных наемников. Об этом заявил источник ТАСС в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). «Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию», — сообщает собеседник агентства. Он добавил, что уже были обнаружены несколько сожженных трупов британских и польских наемников. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. На данный момент они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Российские войска и силы ЛНР активно берут в кольцо центр города. Ранее в бункере на заводе «Азовсталь» обнаружили крематорий, в котором уничтожали тела иностранных наемников. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские военные в Лисичанске и Северодонецке ликвидируют иностранных наемников. Об этом заявил источник ТАСС в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). «Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку они владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе, чтобы те не попали в плен и не рассказали эту информацию», — сообщает собеседник агентства. Он добавил, что уже были обнаружены несколько сожженных трупов британских и польских наемников. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. На данный момент они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Российские войска и силы ЛНР активно берут в кольцо центр города. Ранее в бункере на заводе «Азовсталь» обнаружили крематорий, в котором уничтожали тела иностранных наемников. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.