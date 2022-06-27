Теневой мэр Перми разобрался с отстающим от графика подрядчиком

Владимир Плотников сообщил о наказании подрядчика Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Подрядчик, который больше чем на полгода отстает от графика капремонта трамвайных путей в Мотовилихинском районе Перми, будет оштрафован. Об этом по итогам выезда на объект заявил депутат городской думы Владимир Плотников, которого называют теневым мэром Перми.

«За отставание от графика подрядчики получат штрафы. Все замечания зафиксировали, их должны будут устранить», — цитирует Плотникова сайт гордумы.

В городском парламенте пояснили, что работы по капитальному ремонту трамвайных путей на участке ул. Уральская от ул. Розалии Землячки до ул. 1905 года отстают от графика на семь месяцев. Кроме того, жители жалуются на большую лужу, которая появляется во время сильных дождей и мешает перейти пути.

Напомним, в пермских политэлитах Владимира Плотникова негласно называют теневым мэром. Он несколько лет подряд занимает первое место по уровню доходов среди депутатов городской думы. За 2021 год он задекларировал 221,1 млн рублей. Недавно он вошел в состав комиссий, которая выберет лучший и худший районы города по уборке дорог.