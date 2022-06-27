Самое недорогое лечение зубов в городе Муравленко Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО поднялся ценник в стоматологиях из-за удорожания материалов необходимых для лечения. URA.RU составило список, где дешевле всего обойдется лечение одного зуба, а где дороже, информацией с агентством поделились стоматологии городов региона.

«Повышение цен было, но не на все манипуляции и отразилась только на расходной части. Из-за повышения себестоимости стоматологических материалов», — рассказал стоматолог из новоуренгойской клиники «Все Мои 32» Заур Мусаев. Также доктор добавил, что цена за лечение зависит от имеющегося диагноза, то же самое и с удалением — стоимость зависит от сложности.

Дороже всего лечение зубов обойдется жителям Нового Уренгоя. Там минимальная цена, которую придется заплатить, начинается от 4600 тысяч рублей. Дешевле всего здоровье полости рта обойдется жителя Муравленко. Там из бюджета придется отдать от 3000 рублей до 14000 рублей. В Ноябрьске начальная цена за лечение одного зуба также начинается от 3000 рублей, а вот максимальная может достигать 18000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о поднятии цен на бьюти-услуги. Косметологи и мастера по наращиванию ресниц в Новом Уренгое вынуждены были поднять стоимость своих услуг на 30 процентов.