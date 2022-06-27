Зеленский пригрозил ударить по Приднестровью в случае угрозы

27 июня 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский высказался о возможности угрозы со стороны Приднестровья Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом Приднестровью, если оттуда будут поступать угрозы Киеву. Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду. «Мы сегодня поднимали вопрос рисков. Я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья. Если и будет, я считаю, что это глобальная ошибка. Они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдавии находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», — сказал Зеленский, видеозапись опубликовал офис президента Украины. Так он ответил на вопрос о возможности угрозы Украине со стороны Приднестровья, где находятся российские миротворцы. В конце апреля в Приднестровье была серия терактов. Власти республики считают, что следы атак ведут на Украину. В июне миротворцев Приднестровья атаковали с дрона. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом Приднестровью, если оттуда будут поступать угрозы Киеву. Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с главой Молдавии Майей Санду. «Мы сегодня поднимали вопрос рисков. Я бы не назвал это ударами — со стороны Приднестровья. Если и будет, я считаю, что это глобальная ошибка. Они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдавии находятся: для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом», — сказал Зеленский, видеозапись опубликовал офис президента Украины. Так он ответил на вопрос о возможности угрозы Украине со стороны Приднестровья, где находятся российские миротворцы. В конце апреля в Приднестровье была серия терактов. Власти республики считают, что следы атак ведут на Украину. В июне миротворцев Приднестровья атаковали с дрона.