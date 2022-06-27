Захарова определила зачинщиков конфликта на Украине 27 июня 2022 в 23:19 Размер текста - 17 + Украинский кризис возник из-за провокационной политики Запада, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский кризис был вызван провокационной политикой Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возврат к прежним взаимоотношениям между Берлином и Москвой невозможен. По его словам, переломный момент наступил после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. «„Ситуация на Украине“ − результат провокационной и подрывной политики западных режимов», — отметила Мария Захарова, комментируя слова Олафа Шольца. Такое заявление она сделала в своем telegram-канале. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Из-за этого страны Запада ввели антироссийские санкции. Ограничения направлены на «отмену России», считает президент РФ Владимир Путин. Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции, пока Россия не договорится с Киевом мирным путем. Ограничения не будут сняты сразу после окончания спецоперации, на это уйдет время, отмечал канцлер Германии. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Украинский кризис был вызван провокационной политикой Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возврат к прежним взаимоотношениям между Берлином и Москвой невозможен. По его словам, переломный момент наступил после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. «„Ситуация на Украине“ − результат провокационной и подрывной политики западных режимов», — отметила Мария Захарова, комментируя слова Олафа Шольца. Такое заявление она сделала в своем telegram-канале. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Из-за этого страны Запада ввели антироссийские санкции. Ограничения направлены на «отмену России», считает президент РФ Владимир Путин. Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции, пока Россия не договорится с Киевом мирным путем. Ограничения не будут сняты сразу после окончания спецоперации, на это уйдет время, отмечал канцлер Германии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям