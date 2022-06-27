27 июня 2022
26 июня 2022
25 июня 2022

Роспотребнадзор нашел в кафе Ноябрьска кишечную палочку. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, шашлык
В кафе «Шашлык-машлык» в Ноябрьске санитарная проверка нашла кишечную палочку Фото:

В Ноябрьске сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО, при проверке кафе «Шашлык-машлык», обнаружили кишечную инфекцию. Поводом для проверки послужил случай отравления шашлыком троих посетителей, сообщает издание «Ямал-медиа».

«В результате проверки выявили несколько нарушений санитарной гигиены. В пробе томатного соуса, который производит само предприятие, обнаружили бактерии кишечной палочки», — сообщает издание.

По словам эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Сабины Альбековой, нарушена маркировка предметов инвентаря, нет маркировки и дат на емкостях с дезинфицирующими средствами. Предпринимателю грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что кафе в Ноябрьске продало шашлык с червями. По факту появления сообщений в социальных сетях, предполагается проверка сотрудниками Роспотребнадзора.

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В Ноябрьске сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО, при проверке кафе «Шашлык-машлык», обнаружили кишечную инфекцию. Поводом для проверки послужил случай отравления шашлыком троих посетителей, сообщает издание «Ямал-медиа». «В результате проверки выявили несколько нарушений санитарной гигиены. В пробе томатного соуса, который производит само предприятие, обнаружили бактерии кишечной палочки», — сообщает издание. По словам эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Сабины Альбековой, нарушена маркировка предметов инвентаря, нет маркировки и дат на емкостях с дезинфицирующими средствами. Предпринимателю грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что кафе в Ноябрьске продало шашлык с червями. По факту появления сообщений в социальных сетях, предполагается проверка сотрудниками Роспотребнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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