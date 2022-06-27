Роспотребнадзор нашел в кафе Ноябрьска кишечную палочку. Инсайд URA.RU подтвердился

28 июня 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

В кафе «Шашлык-машлык» в Ноябрьске санитарная проверка нашла кишечную палочку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО, при проверке кафе «Шашлык-машлык», обнаружили кишечную инфекцию. Поводом для проверки послужил случай отравления шашлыком троих посетителей, сообщает издание «Ямал-медиа». «В результате проверки выявили несколько нарушений санитарной гигиены. В пробе томатного соуса, который производит само предприятие, обнаружили бактерии кишечной палочки», — сообщает издание. По словам эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Сабины Альбековой, нарушена маркировка предметов инвентаря, нет маркировки и дат на емкостях с дезинфицирующими средствами. Предпринимателю грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что кафе в Ноябрьске продало шашлык с червями. По факту появления сообщений в социальных сетях, предполагается проверка сотрудниками Роспотребнадзора. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Ноябрьске сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО, при проверке кафе «Шашлык-машлык», обнаружили кишечную инфекцию. Поводом для проверки послужил случай отравления шашлыком троих посетителей, сообщает издание «Ямал-медиа». «В результате проверки выявили несколько нарушений санитарной гигиены. В пробе томатного соуса, который производит само предприятие, обнаружили бактерии кишечной палочки», — сообщает издание. По словам эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Сабины Альбековой, нарушена маркировка предметов инвентаря, нет маркировки и дат на емкостях с дезинфицирующими средствами. Предпринимателю грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что кафе в Ноябрьске продало шашлык с червями. По факту появления сообщений в социальных сетях, предполагается проверка сотрудниками Роспотребнадзора.