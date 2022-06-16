16 июня 2022
15 июня 2022

В шашлыке из кафе Ноябрьска нашли червей

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
Жительница Ноябрьска потребовала возврата денег, но кафе не пошло на встречу клиентке Фото:

Жительнице Ноябрьска приехал грибной шашлык с червями внутри. Пост об этом был выложен в группе «Типичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В заказе были грибы с червями. Обратились по вопросу возмещения денежных средств, в ответ нам предложили такие же грибы, но мы отказались, так как аппетит и вечер были испорчены. Вопрос остался нерешенным», — уточняет анонимный автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма нашли в банке горошка гусеницу. Как написали горожане в соцсети в «ВКонтакте», товар был приобретен в местном магазине низких цен «Светофор».

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Жительнице Ноябрьска приехал грибной шашлык с червями внутри. Пост об этом был выложен в группе «Типичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «В заказе были грибы с червями. Обратились по вопросу возмещения денежных средств, в ответ нам предложили такие же грибы, но мы отказались, так как аппетит и вечер были испорчены. Вопрос остался нерешенным», — уточняет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма нашли в банке горошка гусеницу. Как написали горожане в соцсети в «ВКонтакте», товар был приобретен в местном магазине низких цен «Светофор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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