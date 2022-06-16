В шашлыке из кафе Ноябрьска нашли червей

Жительница Ноябрьска потребовала возврата денег, но кафе не пошло на встречу клиентке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительнице Ноябрьска приехал грибной шашлык с червями внутри. Пост об этом был выложен в группе «Типичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В заказе были грибы с червями. Обратились по вопросу возмещения денежных средств, в ответ нам предложили такие же грибы, но мы отказались, так как аппетит и вечер были испорчены. Вопрос остался нерешенным», — уточняет анонимный автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Надыма нашли в банке горошка гусеницу. Как написали горожане в соцсети в «ВКонтакте», товар был приобретен в местном магазине низких цен «Светофор».