27 июня 2022

ТАСС: жители Мариуполя помогали ВСУ обстреливать Донецк

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
ВСУ начали попадать в жилые дома Донецка, благодаря наводчикам среди гражданских, заявляют очевидцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные жители Мариуполя, эвакуированные по гуманитарному коридору, помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь артиллерийских обстрелов Донецка и пригорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев.

«Для корректировки артиллерийского огня по Донбассу ВСУ использовали знание жителей Мариуполя, которым ранее при уничтожении живой силы противника в городе, использовавшего мирных жителей в качестве живого щита, предоставили гуманитарный коридор в сторону Макеевки и Донецка Вооруженные силы РФ и ДНР. Некоторые из эвакуированных мариупольцев, <…> пройдя обучение, связанному с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на время на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что восемь лет назад ВСУ не попадали по целям в Донецке, а сейчас снаряды прилетают в жилые дома, то есть огонь точно корректируют люди. Другой очевидец отметил, что ранее существовали места, в которые «украинцы никогда не стреляли».

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку. После одного из обстрелов в Донецке загорелся роддом. Военный эксперт Борис Рожин считает, что ВСУ пытается изменить планы РФ с помощью обстрелов Донецка.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирного населения Донбасса.

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Мирные жители Мариуполя, эвакуированные по гуманитарному коридору, помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь артиллерийских обстрелов Донецка и пригорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев. «Для корректировки артиллерийского огня по Донбассу ВСУ использовали знание жителей Мариуполя, которым ранее при уничтожении живой силы противника в городе, использовавшего мирных жителей в качестве живого щита, предоставили гуманитарный коридор в сторону Макеевки и Донецка Вооруженные силы РФ и ДНР. Некоторые из эвакуированных мариупольцев, <…> пройдя обучение, связанному с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на время на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что восемь лет назад ВСУ не попадали по целям в Донецке, а сейчас снаряды прилетают в жилые дома, то есть огонь точно корректируют люди. Другой очевидец отметил, что ранее существовали места, в которые «украинцы никогда не стреляли». Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку. После одного из обстрелов в Донецке загорелся роддом. Военный эксперт Борис Рожин считает, что ВСУ пытается изменить планы РФ с помощью обстрелов Донецка. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирного населения Донбасса.
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