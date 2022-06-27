ТАСС: жители Мариуполя помогали ВСУ обстреливать Донецк

28 июня 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

ВСУ начали попадать в жилые дома Донецка, благодаря наводчикам среди гражданских, заявляют очевидцы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные жители Мариуполя, эвакуированные по гуманитарному коридору, помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь артиллерийских обстрелов Донецка и пригорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев. «Для корректировки артиллерийского огня по Донбассу ВСУ использовали знание жителей Мариуполя, которым ранее при уничтожении живой силы противника в городе, использовавшего мирных жителей в качестве живого щита, предоставили гуманитарный коридор в сторону Макеевки и Донецка Вооруженные силы РФ и ДНР. Некоторые из эвакуированных мариупольцев, <…> пройдя обучение, связанному с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на время на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что восемь лет назад ВСУ не попадали по целям в Донецке, а сейчас снаряды прилетают в жилые дома, то есть огонь точно корректируют люди. Другой очевидец отметил, что ранее существовали места, в которые «украинцы никогда не стреляли». Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку. После одного из обстрелов в Донецке загорелся роддом. Военный эксперт Борис Рожин считает, что ВСУ пытается изменить планы РФ с помощью обстрелов Донецка. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Мирные жители Мариуполя, эвакуированные по гуманитарному коридору, помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь артиллерийских обстрелов Донецка и пригорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев. «Для корректировки артиллерийского огня по Донбассу ВСУ использовали знание жителей Мариуполя, которым ранее при уничтожении живой силы противника в городе, использовавшего мирных жителей в качестве живого щита, предоставили гуманитарный коридор в сторону Макеевки и Донецка Вооруженные силы РФ и ДНР. Некоторые из эвакуированных мариупольцев, <…> пройдя обучение, связанному с наводкой артиллерии и дальностью стрельбы пушек, разместившись на время на территории ДНР, собирали для ВСУ необходимые данные», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что восемь лет назад ВСУ не попадали по целям в Донецке, а сейчас снаряды прилетают в жилые дома, то есть огонь точно корректируют люди. Другой очевидец отметил, что ранее существовали места, в которые «украинцы никогда не стреляли». Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку. После одного из обстрелов в Донецке загорелся роддом. Военный эксперт Борис Рожин считает, что ВСУ пытается изменить планы РФ с помощью обстрелов Донецка. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита мирного населения Донбасса.