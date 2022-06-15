Военный эксперт: обстрелами Донецка ВСУ хотят изменить планы РФ

15 июня 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

ВСУ ходят ослабить атаки России на Северодонецком направлении, считает Борис Рожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстреливая жилые комплексы в Донецке, ВСУ хотят изменить тактику движения вооруженных сил России, в частности, снизить давление в районе Северодонецка. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Это попытка снизить давление, в частности, на Северодонецком направлении, чтобы сместить часть огневого воздействия с ВСУ-группировки и несколько улучшить положение на критически значимых направлениях. Поэтому сейчас идут такого рода террористические атаки с целью вызвать какую-то необдуманную реакцию со стороны наших военных. Подавление этих огневых точек нами ведется, оно необходимо, эту работу нужно усиливать, но, конечно, не в ущерб основным операциям, которые ведутся севернее Донецка», — объяснил Борис Рожин. По словам спикера, у Украины отмечаются большие проблемы в Донецкой области севернее Авдеевки. «У них нарастают проблемы севернее Авдеевки, в районе Артемовска, Северодонецка, Славянска. Они размазывают все в районе Авдеевки, чтобы Россия не бросила туда часть резервов, авиации, усиливая нажим. То есть пытаются через психологическое давление как-то повлиять на планы командования на Донбассе. Потому что штурм Авдеевки может идти месяц-другой, и обстрелы все равно будут продолжаться, так как там есть заготовленные позиции, бетонированные укрытия. ВСУ восемь лет укрепляли там позиции, населенный пункт обороняет мощная группировка до 12 тысяч человек. Авдеевка находится непосредственно у Донецка, поэтому прямо с территории поселка можно обстреливать большую часть города», — добавил Рожин. Обстрелы в Донецке начались 13 июня. ВСУ нанесли удар по центру города, обстреляв Майский рынок, жилой сектор и роддом больницы Вишневского. Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эта ситуация вызвала большую обеспокоенность, так как атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право. По мнению военного эксперта, капитана 3-го ранга запаса Дмитрия Литовкина, таким образом ВСУ покидают территорию, производя «зачистку населения». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Обстреливая жилые комплексы в Донецке, ВСУ хотят изменить тактику движения вооруженных сил России, в частности, снизить давление в районе Северодонецка. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Это попытка снизить давление, в частности, на Северодонецком направлении, чтобы сместить часть огневого воздействия с ВСУ-группировки и несколько улучшить положение на критически значимых направлениях. Поэтому сейчас идут такого рода террористические атаки с целью вызвать какую-то необдуманную реакцию со стороны наших военных. Подавление этих огневых точек нами ведется, оно необходимо, эту работу нужно усиливать, но, конечно, не в ущерб основным операциям, которые ведутся севернее Донецка», — объяснил Борис Рожин. По словам спикера, у Украины отмечаются большие проблемы в Донецкой области севернее Авдеевки. «У них нарастают проблемы севернее Авдеевки, в районе Артемовска, Северодонецка, Славянска. Они размазывают все в районе Авдеевки, чтобы Россия не бросила туда часть резервов, авиации, усиливая нажим. То есть пытаются через психологическое давление как-то повлиять на планы командования на Донбассе. Потому что штурм Авдеевки может идти месяц-другой, и обстрелы все равно будут продолжаться, так как там есть заготовленные позиции, бетонированные укрытия. ВСУ восемь лет укрепляли там позиции, населенный пункт обороняет мощная группировка до 12 тысяч человек. Авдеевка находится непосредственно у Донецка, поэтому прямо с территории поселка можно обстреливать большую часть города», — добавил Рожин. Обстрелы в Донецке начались 13 июня. ВСУ нанесли удар по центру города, обстреляв Майский рынок, жилой сектор и роддом больницы Вишневского. Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эта ситуация вызвала большую обеспокоенность, так как атаки на объекты гражданской инфраструктуры нарушают международное право. По мнению военного эксперта, капитана 3-го ранга запаса Дмитрия Литовкина, таким образом ВСУ покидают территорию, производя «зачистку населения». Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита жителей Донбасса от геноцида.