27 июня 2022
26 июня 2022

В тюменском саду массово отравились дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Клипарт. Курган, детский сад, дети, малыши
В частном саду детей кормили продуктами из доставки Фото:

Воспитанники частного детского сада «Белка» в Тюмени заболели сальмонеллезом, норовирусом и другими кишечными инфекциями. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Детей кормили едой из доставки.

«На 60 суток приостановлена деятельность частного детсада «Белка». В Роспотребнадзор поступило пять экстренных извещений о случаях инфекционных заболеваний среди воспитанников. В группе «Подснежник (Комсомольская, 24) обнаружен случай смешанной инфекции (сальмонеллез и т. д.) и один случай острого гастроэнтероколита, вызванного норовирусом. В группе «Солнечные лучики» — случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, в группе «Гномики» (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как выяснили эпидемиологи, контроль за пищей, которую в саду давали детям, не велся. Меню их рацион не соответствовал. Как рассказала директор сада, продукты для питания воспитанников закупались через сервис «Сбермаркет», и документы о их безопасности предприниматель, владеющая садом, предоставить не смогла.

Ранее URA.RU писало, что случай массового отравления детей был обнаружен в саду Тобольска. Инфекция поразила порядка 40 воспитанников, прокуратура возбудила уголовное дело.

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Воспитанники частного детского сада «Белка» в Тюмени заболели сальмонеллезом, норовирусом и другими кишечными инфекциями. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Детей кормили едой из доставки. «На 60 суток приостановлена деятельность частного детсада «Белка». В Роспотребнадзор поступило пять экстренных извещений о случаях инфекционных заболеваний среди воспитанников. В группе «Подснежник (Комсомольская, 24) обнаружен случай смешанной инфекции (сальмонеллез и т. д.) и один случай острого гастроэнтероколита, вызванного норовирусом. В группе «Солнечные лучики» — случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, в группе «Гномики» (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как выяснили эпидемиологи, контроль за пищей, которую в саду давали детям, не велся. Меню их рацион не соответствовал. Как рассказала директор сада, продукты для питания воспитанников закупались через сервис «Сбермаркет», и документы о их безопасности предприниматель, владеющая садом, предоставить не смогла. Ранее URA.RU писало, что случай массового отравления детей был обнаружен в саду Тобольска. Инфекция поразила порядка 40 воспитанников, прокуратура возбудила уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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