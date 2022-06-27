В тюменском саду массово отравились дети

В частном саду детей кормили продуктами из доставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воспитанники частного детского сада «Белка» в Тюмени заболели сальмонеллезом, норовирусом и другими кишечными инфекциями. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Детей кормили едой из доставки.

«На 60 суток приостановлена деятельность частного детсада «Белка». В Роспотребнадзор поступило пять экстренных извещений о случаях инфекционных заболеваний среди воспитанников. В группе «Подснежник (Комсомольская, 24) обнаружен случай смешанной инфекции (сальмонеллез и т. д.) и один случай острого гастроэнтероколита, вызванного норовирусом. В группе «Солнечные лучики» — случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, в группе «Гномики» (ул. Широтная, 129/2) — два случая сальмонеллезного энтерита», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как выяснили эпидемиологи, контроль за пищей, которую в саду давали детям, не велся. Меню их рацион не соответствовал. Как рассказала директор сада, продукты для питания воспитанников закупались через сервис «Сбермаркет», и документы о их безопасности предприниматель, владеющая садом, предоставить не смогла.

Ранее URA.RU писало, что случай массового отравления детей был обнаружен в саду Тобольска. Инфекция поразила порядка 40 воспитанников, прокуратура возбудила уголовное дело.