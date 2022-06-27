27 июня 2022

В Перми осудили за взятку главврача детской поликлиники

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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, именем российской федерации, вердикт, приговор суда
Главврача пермской поликлиники осудили за взятку в 120 тысяч рублей Фото:

В Перми осудили бывшего главного врача городской поликлиники №3. Мужчина признан виновным в даче взятки индивидуальному предпринимателю.

«Подсудимый, занимая руководящие должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения региона с мая по сентябрь 2018 года, получил от предпринимателя взятку в 120 тыс. рублей. Денежные средства были переданы за создание условий, носящих фиктивный характер, в целях обеспечения безальтернативной победы участника торгов при проведении электронных аукционов по поставкам детских смесей», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края.

Преступление выявили сотрудники краевого Управления ФСБ. Мужчина был отстранен от работы. Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей. Также виновному в течение двух лет запретили занимать административно-хозяйственные должности в медицинских учреждениях. С этим решением подсудимый не согласился и подал апелляцию. Рассмотрев ее, Пермский краевой суд оставил приговор без изменений. В настоящее время он вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае врач попала под статью за поддельные медотводы. Также в Перми врач судится с психиатрической больницей из-за Covid-19.

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В Перми осудили бывшего главного врача городской поликлиники №3. Мужчина признан виновным в даче взятки индивидуальному предпринимателю. «Подсудимый, занимая руководящие должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения региона с мая по сентябрь 2018 года, получил от предпринимателя взятку в 120 тыс. рублей. Денежные средства были переданы за создание условий, носящих фиктивный характер, в целях обеспечения безальтернативной победы участника торгов при проведении электронных аукционов по поставкам детских смесей», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Преступление выявили сотрудники краевого Управления ФСБ. Мужчина был отстранен от работы. Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей. Также виновному в течение двух лет запретили занимать административно-хозяйственные должности в медицинских учреждениях. С этим решением подсудимый не согласился и подал апелляцию. Рассмотрев ее, Пермский краевой суд оставил приговор без изменений. В настоящее время он вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае врач попала под статью за поддельные медотводы. Также в Перми врач судится с психиатрической больницей из-за Covid-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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