В Перми осудили за взятку главврача детской поликлиники

28 июня 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Главврача пермской поликлиники осудили за взятку в 120 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми осудили бывшего главного врача городской поликлиники №3. Мужчина признан виновным в даче взятки индивидуальному предпринимателю. «Подсудимый, занимая руководящие должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения региона с мая по сентябрь 2018 года, получил от предпринимателя взятку в 120 тыс. рублей. Денежные средства были переданы за создание условий, носящих фиктивный характер, в целях обеспечения безальтернативной победы участника торгов при проведении электронных аукционов по поставкам детских смесей», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Преступление выявили сотрудники краевого Управления ФСБ. Мужчина был отстранен от работы. Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей. Также виновному в течение двух лет запретили занимать административно-хозяйственные должности в медицинских учреждениях. С этим решением подсудимый не согласился и подал апелляцию. Рассмотрев ее, Пермский краевой суд оставил приговор без изменений. В настоящее время он вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае врач попала под статью за поддельные медотводы. Также в Перми врач судится с психиатрической больницей из-за Covid-19. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми осудили бывшего главного врача городской поликлиники №3. Мужчина признан виновным в даче взятки индивидуальному предпринимателю. «Подсудимый, занимая руководящие должности в государственном бюджетном учреждении здравоохранения региона с мая по сентябрь 2018 года, получил от предпринимателя взятку в 120 тыс. рублей. Денежные средства были переданы за создание условий, носящих фиктивный характер, в целях обеспечения безальтернативной победы участника торгов при проведении электронных аукционов по поставкам детских смесей», — сообщает сайт прокуратуры Пермского края. Преступление выявили сотрудники краевого Управления ФСБ. Мужчина был отстранен от работы. Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей. Также виновному в течение двух лет запретили занимать административно-хозяйственные должности в медицинских учреждениях. С этим решением подсудимый не согласился и подал апелляцию. Рассмотрев ее, Пермский краевой суд оставил приговор без изменений. В настоящее время он вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае врач попала под статью за поддельные медотводы. Также в Перми врач судится с психиатрической больницей из-за Covid-19.