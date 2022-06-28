Вице-спикер Госдумы назвал цель объявления Западом дефолта России

Россия владеет средствами для погашения задолженности, но не имеет физической возможности перечислить деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главной целью заявлений Запада о дефолте является дискредитация России перед лицом иностранных граждан, при этом до них не доводится реальная ситуация. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

27 июня Bloomberg сообщил о первом за столетие дефолте России по суверенному долгу в иностранной валюте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение о невыполнении договора займа неправомерно и не имеет под собой объективных оснований. В Минфине РФ ответили, что Россия выплатила госдолг по еврооблигациям, а дефолтом является отсутствие платежа. При этом Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Россия допустила невыполнение обязательств по евробондам.

«Понятно, что Запад преследует свои цели дискредитации России на международной арене, и то, что объявлен дефолт — это информация, которая, видимо, больше адресована западным читателям, потому что до них не доводится реальная ситуация не только с замороженными средствами, но и с тем, что мы приняли согласно решению президента», — сказал Александр Бабаков.

Политик подчеркнул, что Россия не отказывалась от платежей. «Президент объявил, что мы должны закрывать свою задолженность и проценты по купонам в рублях. Поэтому у нас все механизмы работают, чтобы при необходимости и валютой заплатить, и рублями. То есть мы предлагаем достаточно широкий перечень возможностей погасить задолженность. Не отказываемся от нее, а просто не имеем физической возможности перечислить деньги. Поэтому на самом деле это всего лишь спекуляция на ситуации», — уточнил он.

По словам Бабакова, россияне видят, что после заявлений со стороны Запада о дефолте экономика РФ продолжает работать. «Это направлено на внешний рынок, но и, конечно, в расчете на то, что отголоски дойдут до наших граждан. Но идет достаточно грамотное разъяснение этой позиции со стороны нашего руководства. Да, честно говоря, наряду с разъяснениями самым лучшим доказательством того, что мы находимся в правовом поле и правы, является ситуация за окном. Люди видят, что все спокойно и никаких проблем функционирования экономического механизма не присутствует. По крайней мере, это точно не может его нарушить», — заключил собеседника агентства.

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