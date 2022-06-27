Moody’s: Россия допустила дефолт по евробондам

28 июня 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам. Это произошло из-за того, что 27 июня выплаты по двум купонам не дошли до держателей облигаций. «27 июня выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — говорится в сообщении агентства. Также Moody’s не исключает, что новые дефолты по будущим купонным выплатам вероятны. Также в документе упоминается, что президент России Владимир Путин ввел новый порядок выплат по внешнему долгу в рублях. «Мы, скорее всего, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, не соглашаясь с такими изменениями в договорных условиях», — заявляет агентство. Ранее сообщалось, что Bloomberg заявило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт. В Минфине РФ парировали западные заявления о дефолте в России. В Кремле отметили, что сообщение агентства о дефолте в РФ неправомерно. Президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ, который поможет избежать дефолта. 23 июня Минфин в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию госдолга по еврооблигациям, согласно этому указу. Ранее, 25 мая, США в рамках антироссийской санкционной компании отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Как сообщало агентство Bloomberg, таким образом Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока оплаты. Несмотря на это, страна выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.