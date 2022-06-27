27 июня 2022

Moody’s: Россия допустила дефолт по евробондам

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Агентство Moody’s заявляет, что РФ якобы допустила дефолт, так как выплаты по евробондам не дошли до держателей Фото:
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Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам. Это произошло из-за того, что 27 июня выплаты по двум купонам не дошли до держателей облигаций.

«27 июня выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — говорится в сообщении агентства. Также Moody’s не исключает, что новые дефолты по будущим купонным выплатам вероятны.

Также в документе упоминается, что президент России Владимир Путин ввел новый порядок выплат по внешнему долгу в рублях. «Мы, скорее всего, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, не соглашаясь с такими изменениями в договорных условиях», — заявляет агентство.

Ранее сообщалось, что Bloomberg заявило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт. В Минфине РФ парировали западные заявления о дефолте в России. В Кремле отметили, что сообщение агентства о дефолте в РФ неправомерно. Президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ, который поможет избежать дефолта. 23 июня Минфин в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию госдолга по еврооблигациям, согласно этому указу.

Ранее, 25 мая, США в рамках антироссийской санкционной компании отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Как сообщало агентство Bloomberg, таким образом Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока оплаты. Несмотря на это, страна выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.

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Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам. Это произошло из-за того, что 27 июня выплаты по двум купонам не дошли до держателей облигаций. «27 июня выплаты по двум купонам евробондов на сумму 100 миллионов долларов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — говорится в сообщении агентства. Также Moody’s не исключает, что новые дефолты по будущим купонным выплатам вероятны. Также в документе упоминается, что президент России Владимир Путин ввел новый порядок выплат по внешнему долгу в рублях. «Мы, скорее всего, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, не соглашаясь с такими изменениями в договорных условиях», — заявляет агентство. Ранее сообщалось, что Bloomberg заявило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт. В Минфине РФ парировали западные заявления о дефолте в России. В Кремле отметили, что сообщение агентства о дефолте в РФ неправомерно. Президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ, который поможет избежать дефолта. 23 июня Минфин в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию госдолга по еврооблигациям, согласно этому указу. Ранее, 25 мая, США в рамках антироссийской санкционной компании отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Как сообщало агентство Bloomberg, таким образом Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока оплаты. Несмотря на это, страна выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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