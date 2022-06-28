Депутаты советуют мэрии Перми перенять опыт Екатеринбурга

28 июня 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

На заседании думы раскритиковали проект мэрии Перми о передаче трамваев в концессию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Опыт Екатеринбурга в развитии системы общественного транспорта с помощью концессионного соглашения необходимо перенять Перми. Об этом заявили сразу несколько депутатов пермской гордумы во время доклада первого замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, посвященного транспортной системе. По мнению депутатов, в соседнем регионе власти не согласились на первоначальное предложение концессионера и смогли отредактировать его, сделав более выгодным для города. «В Екатеринбурге в отличие от Перми стоится новая ветка для трамвая. Для принятия решения о заключении соглашения у соседей потребовалось больше времени для переговоров, и в результате исходное предложение концессионера снизилось по сумме, а перечень работ наоборот вырос. При существенно меньших затратах они получили содержание более чем в два раза большей маршрутной сети. Срок их соглашения 10 лет, через 10 лет Екатеринбург получит неубитую трамвайную линию, неистасканный подвижной состав и почти новое депо», — заявил депутат Эдуард Мирзамухаметов. Он предложил не спешить с заключением концессии и создать профильную комиссию по изучению соглашения. В ним согласился коллега Дмитрий Федоров, который опасается, кроме прочего, повышения тарифа на проезд из-за увеличения транспортных расходов бюджета. Он также отметил, что по соглашению концессионер обязан купить новые трамваи только один раз и не должен обновлять их в течение 25 лет. О том, что нынешние условия концессии невыгодны Перми высказались также депутаты Владимир Манин, Марк Коробов, Сергей Медведев. Как ранее рассказывало URA.RU, мэрия Перми и правительство края планируют отдать управление трамвайными перевозками в концессию московской компании «Мовиста регионы». Оператор до 2025 года должен будет закупить 44 новых трамвая, отремонтировать 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайное депо. Бюджеты города и края за это в течение 25 лет обязуются выплатить 21,6 млрд рублей заемных средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Опыт Екатеринбурга в развитии системы общественного транспорта с помощью концессионного соглашения необходимо перенять Перми. Об этом заявили сразу несколько депутатов пермской гордумы во время доклада первого замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина, посвященного транспортной системе. По мнению депутатов, в соседнем регионе власти не согласились на первоначальное предложение концессионера и смогли отредактировать его, сделав более выгодным для города. «В Екатеринбурге в отличие от Перми стоится новая ветка для трамвая. Для принятия решения о заключении соглашения у соседей потребовалось больше времени для переговоров, и в результате исходное предложение концессионера снизилось по сумме, а перечень работ наоборот вырос. При существенно меньших затратах они получили содержание более чем в два раза большей маршрутной сети. Срок их соглашения 10 лет, через 10 лет Екатеринбург получит неубитую трамвайную линию, неистасканный подвижной состав и почти новое депо», — заявил депутат Эдуард Мирзамухаметов. Он предложил не спешить с заключением концессии и создать профильную комиссию по изучению соглашения. В ним согласился коллега Дмитрий Федоров, который опасается, кроме прочего, повышения тарифа на проезд из-за увеличения транспортных расходов бюджета. Он также отметил, что по соглашению концессионер обязан купить новые трамваи только один раз и не должен обновлять их в течение 25 лет. О том, что нынешние условия концессии невыгодны Перми высказались также депутаты Владимир Манин, Марк Коробов, Сергей Медведев. Как ранее рассказывало URA.RU, мэрия Перми и правительство края планируют отдать управление трамвайными перевозками в концессию московской компании «Мовиста регионы». Оператор до 2025 года должен будет закупить 44 новых трамвая, отремонтировать 35 км путей, реконструировать семь тяговых подстанций и трамвайное депо. Бюджеты города и края за это в течение 25 лет обязуются выплатить 21,6 млрд рублей заемных средств.