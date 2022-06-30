Из челябинского правительства уволился первый замминистра

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов покинул свой пост. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.
«Тарасов подал заявление об уходе по собственному желанию, заявление подписано. Его уже представили коллективу городской клинической больнице №1, которую он возглавит в качестве главного врача», — пояснила URA.RU Гехт.
По информации URA.RU, должность Тарасова в минздраве должна занять Елена Недочукова, которая была в ТФОМС заместителем Ткачевой по общим вопросам и имеет репутацию ее «правой руки». Тарасов же вернулся в больницу, которой руководил до начала своей управленческой карьеры — чего уже давно хотел.
Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов покинул свой пост. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Тарасов подал заявление об уходе по собственному желанию, заявление подписано. Его уже представили коллективу городской клинической больнице №1, которую он возглавит в качестве главного врача», — пояснила URA.RU Гехт. Перестановки в одном из ключевых ведомств правительства Челябинской области начались в мае, когда губернатор Алексей Текслер подписал заявление об увольнении министра Юрия Семенова. Последний вернулся на пост главврача областного перинатального центра. Тарасов возглавил минздрав в качестве и. о. до назначения нового руководителя, которым стала экс-руководитель территориального Фонда медстрахования Агата Ткачева. По информации URA.RU, должность Тарасова в минздраве должна занять Елена Недочукова, которая была в ТФОМС заместителем Ткачевой по общим вопросам и имеет репутацию ее «правой руки». Тарасов же вернулся в больницу, которой руководил до начала своей управленческой карьеры — чего уже давно хотел.