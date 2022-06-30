30 июня 2022

Из челябинского правительства уволился первый замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививку от гриппа поставит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, а также руководители органов исполнительно власти региона. Челябинск, тарасов дмитрий
Дмитрий Тарасов покинул минздрав, чтобы вернуться в родную больницу (фото из архива) Фото:

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов покинул свой пост. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Тарасов подал заявление об уходе по собственному желанию, заявление подписано. Его уже представили коллективу городской клинической больнице №1, которую он возглавит в качестве главного врача», — пояснила URA.RU Гехт.

Перестановки в одном из ключевых ведомств правительства Челябинской области начались в мае, когда губернатор Алексей Текслер подписал заявление об увольнении министра Юрия Семенова. Последний вернулся на пост главврача областного перинатального центра. Тарасов возглавил минздрав в качестве и. о. до назначения нового руководителя, которым стала экс-руководитель территориального Фонда медстрахования Агата Ткачева.

По информации URA.RU, должность Тарасова в минздраве должна занять Елена Недочукова, которая была в ТФОМС заместителем Ткачевой по общим вопросам и имеет репутацию ее «правой руки». Тарасов же вернулся в больницу, которой руководил до начала своей управленческой карьеры — чего уже давно хотел.

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Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов покинул свой пост. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Тарасов подал заявление об уходе по собственному желанию, заявление подписано. Его уже представили коллективу городской клинической больнице №1, которую он возглавит в качестве главного врача», — пояснила URA.RU Гехт. Перестановки в одном из ключевых ведомств правительства Челябинской области начались в мае, когда губернатор Алексей Текслер подписал заявление об увольнении министра Юрия Семенова. Последний вернулся на пост главврача областного перинатального центра. Тарасов возглавил минздрав в качестве и. о. до назначения нового руководителя, которым стала экс-руководитель территориального Фонда медстрахования Агата Ткачева. По информации URA.RU, должность Тарасова в минздраве должна занять Елена Недочукова, которая была в ТФОМС заместителем Ткачевой по общим вопросам и имеет репутацию ее «правой руки». Тарасов же вернулся в больницу, которой руководил до начала своей управленческой карьеры — чего уже давно хотел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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