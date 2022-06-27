В Перми открылся сэконд-хэнд Lego

28 июня 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

В магазине можно найти даже самый редкий набор Lego Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском торговом центре «Айсберг Модерн» открылся комиссионный магазин Lego. В нем можно найти как готовые наборы конструктора, так и отдельные, редкие детальки, — сообщают владельцы. «Магазин предлагает различные оригинальные наборы конструктора, от небольших моделей, до флагманских наборов серий, среди которых: „Сити“, „Ниндзяго“, „Звездные войны“ — самые популярные линейки десятилетия. На витринах ждут своего часа десятки наборов, а так же минифигурки, выставочные кейсы, лего атрибутика в виде рюкзаков с кепками», — сообщают владельцы магазина в группе в социальной сети «ВКонтакте». Новые наборы Lego тоже есть в наличии. В магазине продается Lego и на развес — по килограммам или сразу целым контейнером. Его вес достигает 20 килограммов. А желающие могут сдать свои ненужные наборы конструктора на комиссию. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выпускают Lego для взрослых. Это наборы керамических мини-кирпичиков, из которых можно собрать башню, колодец, мельницу или камин. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском торговом центре «Айсберг Модерн» открылся комиссионный магазин Lego. В нем можно найти как готовые наборы конструктора, так и отдельные, редкие детальки, — сообщают владельцы. «Магазин предлагает различные оригинальные наборы конструктора, от небольших моделей, до флагманских наборов серий, среди которых: „Сити“, „Ниндзяго“, „Звездные войны“ — самые популярные линейки десятилетия. На витринах ждут своего часа десятки наборов, а так же минифигурки, выставочные кейсы, лего атрибутика в виде рюкзаков с кепками», — сообщают владельцы магазина в группе в социальной сети «ВКонтакте». Новые наборы Lego тоже есть в наличии. В магазине продается Lego и на развес — по килограммам или сразу целым контейнером. Его вес достигает 20 килограммов. А желающие могут сдать свои ненужные наборы конструктора на комиссию. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выпускают Lego для взрослых. Это наборы керамических мини-кирпичиков, из которых можно собрать башню, колодец, мельницу или камин.