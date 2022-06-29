Спикеры дум ХМАО и ЯНАО улетают в Тюмень из-за печального повода

29 июня 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Сергей Ямкин (слева) и Борис Хохряков (посередине) летят на похороны Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатели дум ХМАО и ЯНАО Борис Хохряков и Сергей Ямкин отправятся 30 июня в Тюмень на похороны спикера Тюменской областной Думы Сергея Корепанова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры, а также официально подтвердили в ямальском парламенте. «Борис Сергеевич [Хохряков] улетает в Тюмень утром на похороны к Корепанову, возвращается в Ханты-Мансийск вечером. Заседание окружного парламента проведет его зам — Наталья Западнова. Хохряков не мог не отправиться в областную столицу. Во-первых, он должен там быть по статусу, а во-вторых, они просто дружили с Сергеем Евгеньевичем [Корепановым] и не проститься с ним он не мог», — сообщил инсайдер. В пресс-службу Думы ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ямальского парламента подтвердили URA.RU, что спикер окружного Заксобрания отправится в Тюмень на похороны Корепанова. Ранее URA.RU сообщало, что Корепанов 28 июня был срочно доставлен из здания парламента в кардиоцентр, где скончался. Председателю облдумы, возглавлявшему ее с 1998 года, было 74 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Председатели дум ХМАО и ЯНАО Борис Хохряков и Сергей Ямкин отправятся 30 июня в Тюмень на похороны спикера Тюменской областной Думы Сергея Корепанова. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры, а также официально подтвердили в ямальском парламенте. «Борис Сергеевич [Хохряков] улетает в Тюмень утром на похороны к Корепанову, возвращается в Ханты-Мансийск вечером. Заседание окружного парламента проведет его зам — Наталья Западнова. Хохряков не мог не отправиться в областную столицу. Во-первых, он должен там быть по статусу, а во-вторых, они просто дружили с Сергеем Евгеньевичем [Корепановым] и не проститься с ним он не мог», — сообщил инсайдер. В пресс-службу Думы ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе ямальского парламента подтвердили URA.RU, что спикер окружного Заксобрания отправится в Тюмень на похороны Корепанова. Ранее URA.RU сообщало, что Корепанов 28 июня был срочно доставлен из здания парламента в кардиоцентр, где скончался. Председателю облдумы, возглавлявшему ее с 1998 года, было 74 года.